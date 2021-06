Wetter Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern in Menden

Menden. Die heißen Temperaturen könnten heute Abend erste Folgen haben. Der DWD warnt vor schweren Unwettern.

Das Thermometer klettert auch am Samstag wieder auf über 30 Grad in der Hönnestadt. Für den späten Abend und die Nacht zu Sonntag warnt der Deutsche Wetterdienst allerdings vor schweren Unwettern im Märkischen Kreis.

Die schwüle Hitze der vergangenen Tage könnte am späten Samstagabend schwere Gewitter nach sich ziehen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst aktuell. „In der Nacht zum Sonntag zieht von Südwesten her voraussichtlich ein größeres Gewittergebiet durch. Dabei können punktuell heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 30 und 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen bis zu 5 Zentimeter und schwere Sturmböen bis zu 100 km/h auftreten“, heißt es dazu.

