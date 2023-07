Deutschland Tour in Fröndenberg: Strecke und Programm

Fröndenberg. Nur noch knapp vier Wochen, dann düst die Radsport-Elite der Welt durch Fröndenberg. Was geplant ist und wo Zuschauer den besten Blick erhaschen.

Am 26. August schaut die Radsportwelt auf Fröndenberg – und allem voran auf die Eulenstraße. Wenn die Deutschland Tour durch die Ruhrstadt rollt, dann können Fröndenbergerinnen und Fröndenberger in gleich drei Ortsteilen den Profis zujubeln. Nun stehen auch die genauen Uhrzeiten für die Durchfahrt. Übertragen wird das Radsport-Highlight wie die Tour de France in 190 Länder.

Das volle Programm in Fröndenberg

Nur noch gut vier Wochen, dann steht in Fröndenberg ein absoluter Höhepunkt an: die Deutschland Tour. Im Rahmen der dritten Etappe führt der Weg von Arnsberg nach Essen – und damit auch durch Fröndenberg. Wer den Profis zujubeln will, muss allerdings rechtzeitig vor Ort sein, denn nach bereits 20 Minuten könnte der Spuk auch schon wieder vorbei sein. Das Peloton zieht voraussichtlich zwischen 14 Uhr (Stadtmitte) und 14.20 Uhr (Altendorf) durch Fröndenberg.

Dass die Deutschland Tour in die Ruhrstadt kommt, steht schon seit Monaten fest (WP berichtete). Die ersten Überlegungen und Planungen liegen inzwischen über ein Jahr zurück. Schon damals knüpfte der Fröndenberger Tour-Organisator Hans Kuhn Kontakte zu Fabian Wegmann aus dem Organisationsteam der Deutschland Tour und gleichzeitig ehemaliger Profi. „Ich hab’ ihm gesagt: Zwischen Saarbrücken und Bremen liegt ja auch Fröndenberg...“, scherzt Kuhn. Inzwischen haben die Organisatoren allerdings auch den genauen Streckenverlauf veröffentlicht. Das Hauptfeld wird demnach von Menden aus über die Ruhrbrücke in Richtung Stadtmitte fahren. Weiter geht es über den Eulenberg, Frömern, Strickherdicke und Dellwig bis nach Altendorf. Über Unna-Billmerich führt der Weg im Kreis Unna an Haus Opherdicke in Holzwickede vorbei. Das kreiseigene Wasserschloss am Rand der Rennstrecke war 2018 Ziel der vom RSV Unna unter Leitung von Hans Kuhn veranstalteten Radsport U23 Drei-Länder-Meisterschaft Deutschland-Schweiz-Luxemburg.

Doch Fröndenberg wäre nicht Fröndenberg, wenn es dort nicht wieder eine Besonderheit geben würde. Denn die Ruhrstadt hat an diesem Etappentag den sportlichen Höhepunkt: Am Eulenberg wird um 14 Uhr um wertvolle Punkte bei der Bergwertung gekämpft. Drei Mal schon radelte die Radsportelite der Welt bereits durch Fröndenberg. Bei der Deutschland Tour sind 2023 neben dem deutschen Elite-Team „Bora – hansgrohe“ mit Jai Hindley (Tour de France Platz 7) auch internationale Fahrer wie Pello Bilbao (Team Bahrain Victorious, Tour de France Platz 6) im Starterfeld.

Die Eulenstraße ist dabei nicht der erste Ausgangspunkt für eine Weltkarriere und zumindest einigen Radsportfans sicher ein Begriff. Denn die „Eule“ – der rund drei Kilometer lange und bis zu 13 Prozent steile Anstieg von Fröndenberg bis nach Frömern – ist die Heimstrecke von Ex-Profi Erik Zabel. Vor der Bergwertung der Profis am Eulenberg bei der diesjährigen Deutschland Tour ist ein Auftaktprogramm an der Rennstrecke zwischen Marktplatz und Eulendenkmal vorgesehen. „Nach der Durchfahrt sind die Zuschauer eingeladen, zum Marktplatz am Fuße des Eulenbergs zu kommen. Dort ist ein abwechslungsreiches Programm geplant, das am frühen Abend in ein Jugend-Open-Air auf dem Marktplatz übergeht“, verspricht die Stadtverwaltung.

Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass die Tour nach Fröndenberg kommt: 1950, 1999, 2006 und 2008. Bei den letzten drei Zwischenstationen war die Bergwertung stets auf der „Eule“ angesiedelt. Die Bergstraße war immer ein beliebter Anlaufpunkt von Zuschauern, die über Lautsprecher von Hans Kuhn (WM-, EM-, DM-Einsätze) über das Renngeschehen informiert wurden. Auch in diesem Jahr wird Hans Kuhn die Gäste am Eulenberg und danach auf dem Marktplatz unterhalten.

Radsport hat in Ruhrstadt lange Tradition

Radsport hat in Fröndenberg mittlerweile Tradition. Nicht zuletzt ist das Volksradfahren in Teilen der Zabel-Route nachempfunden. Mit dem Rennradmuseum am Marktplatz bietet man Radsportfans inzwischen einen weiteren Anlaufpunkt. Mit Original-Exponaten – von historischen Drahteseln bis hin zu gewidmeten Trikots – können Besucher dort eine kleine Zeitreise erleben.

Auf dem Kopf des Eulenberges ist das „Eulenberg-Radsportdenkmal“ 1987 als Land- und Fotomarke errichtet worden. In eine große Buche hat ein Künstler mehrere Eulen eingeschnitzt, zwischen denen die Sieger der Eulenbergwertungen in den verschiedenen Rennen auf Plaketten verewigt sind. Seit einigen Jahren ist nur noch der obere Teil des ursprünglichen Stammes auf einem Sockel aus Fröndenberger Ziegeln zu sehen, da der untere Teil morsch geworden war.

