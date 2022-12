Eine solarbetriebene Packstation nimmt DHL jetzt an der Fröndenberger Straße in Menden in Betrieb (Symbolbild)

App-gesteuert DHL nimmt die achte Packstation in Menden in Betrieb

Menden. Solarbetrieben und App-gesteuert: DHL nimmt in Menden eine weitere Packstation in Betrieb – es ist die achte. Alle Packstationen im Überblick.

Die Deutsche Post DHL Group hat eine neue DHL-Packstation in Menden an der Fröndenberger Straße 151 (in der Durchfahrt links) in Betrieb genommen. Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst 78 Fächer. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken – „und damit aktiv zum umweltfreundlichen Paketversand beitragen“, wie das Unternehmen mitteilt. +++ Lesen Sie auch: Menden: Neue DHL-Packstation mit App in Frielingsen +++

Die App-gesteuerte Packstation kommt ohne Bildschirm aus. Für die Nutzung benötigen Kunden lediglich die kostenlose Post & DHL App. Es handelt sich um die achte DHL Packstation in Menden. Die Nutzung des kostenlosen Services Packstation trage zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei, heißt es aus dem Unternehmen. Die Zustellerinnen und Zusteller könnten pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen.

Die Packstationen in Menden:

Packstation 183: Frielingsen 8 (nur per App bedienbar)

Frielingsen 8 (nur per App bedienbar) Packstation 118: Esso Tankstelle, Iserlohner Landstraße 45

Esso Tankstelle, Iserlohner Landstraße 45 Packstation 138: Lidl, Fröndenberger Straße 101

Lidl, Fröndenberger Straße 101 Packstation 182: Fröndenberger Straße 151 (nur per App bedienbar)

Fröndenberger Straße 151 (nur per App bedienbar) Packstation 164: Aldi, Stuckenacker 5

Aldi, Stuckenacker 5 Packstation 154: Lidl, Zum Eisenwerk 3

Lidl, Zum Eisenwerk 3 Packstation 185: Trinkgut, Hüingser Ring 7 (nur per App bedienbar)

Trinkgut, Hüingser Ring 7 (nur per App bedienbar) Packstation 179: Fitness Room, Elsternweg 1

Der Fokus von Deutsche Post DHL liege vermehrt in der Umsetzung nachhaltiger Citykonzepte: Die Packstationen befänden sich in der Regel an zentralen Orten des täglichen Lebens, wie zum Beispiel an Supermärkten, Tankstellen oder auf Firmengeländen. Ebenso spielten Wohnungsbaugesellschaften als Standortgeber in Wohngebieten eine bedeutende Rolle. Auch der Öffentliche Personennahverkehr und bundesweite Bahnhöfe als zentrale Drehscheiben mitten in der Stadt stünden im Vordergrund. +++ Auch interessant: Packstation am Stuckenacker aufgebrochen: Was sagt DHL dazu? +++

Die App-gesteuerte Packstation benötige kein Display, da der Kunde sie ausschließlich mit seinem Smartphone bediene. „Wir haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die Rückmeldungen der Kunden sind sehr positiv und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind“, erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group.

Solarzellen auf dem Dach bei App-gesteuerten Packstationen

Ein Großteil der App-gesteuerten Packstationen sei mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich der neue Packstationstyp mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen könne. „Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen, können wir die DHL Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo dies vorher nicht möglich gewesen wäre“, sagt Bartels.

Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App.

Unter www.deutschepost.de/standortfinder können die Kunden alle Standorte der Packstationen, aber auch der Filialen, Paketshops und Briefkästen von Deutsche Post DHL Group abrufen.

