DHL eröffnet die nächste Packstation in Menden (Symbolbild).

Service DHL nimmt in Menden die nächste Packstation in Betrieb

Menden. Die Deutsche Post hat in Menden eine neue Packstation in Betrieb genommen. Kunden können dort rund um die Uhr Pakete abholen und verschicken.

Die Deutsche Post DHL hat eine neue DHL Packstation in Menden an Hönnenwerth 7 (Baumarkt Hellweg) in Betrieb genommen. Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst 75 Fächer.

Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken. Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für die Nutzung benötigen Kunden lediglich die kostenlose Post & DHL App. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. +++ Lesen Sie auch: DHL nimmt die achte Packstation in Menden in Betrieb – alle Standorte im Überblick +++

Unter www.deutschepost.de/standortfinder können die Kunden alle Standorte der Packstationen abrufen.

