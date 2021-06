DHL öffnet in Menden die mittlerweile vierte Packstation

Das Unternehmen DHL erhöht auch in Menden die Zahl der Packstationen. Die vierte Station eröffnet am Elsternweg

Menden. DHL eröffnet in Menden eine weitere Packstation. Es ist mittlerweile die vierte, sie umfasst 126 Fächer. DHL will das Netz noch weiter ausbauen.

DHL hat eine neue Packstation am Elsternweg 1 (am Fitness-Room) in Menden in Betrieb genommen. Das teilt das Unternehmen mit. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 126 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs. Mit den Packstationen in Menden können DHL-Kunden rund um die Uhr Pakete versenden und empfangen. Die neueren Generationen der Packstation haben ein weiter entwickeltes Energiekonzept. Über Solarpanels auf den Automaten decken sie ihren eigenen Energiebedarf. Sowohl wegen des Umweltaspekts als auch aufgrund der hohen Kundennachfrage wird Deutsche Post DHL nach eigenen Angaben das Netz bis 2023 auf mehr als 12.500 Automaten ausbauen.

Für kostenlosen Packstation-Service von DHL anmelden

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die Post- und DHL-App, die alle Services rund um das DHL-Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Unter www.deutschepost.de/standortfinder können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abrufen. Weitere Informationen zu DHL-Packstationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation.

In Menden gibt es mit dem neuen Standort inzwischen vier DHL-Packstationen. Die Standorte:

Esso-Tankstelle, Iserlohner Landstraße 45;

Lidl-Markt, Fröndenberger Straße 101;

Aldi-Markt, Stuckenacker 5;

Fitness-Room, Elsternweg 1.

