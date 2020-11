Mendenerin eröffnet manufaktur kostbar nach Krebserkrankung

„Eigentlich entstand alles aus meinem Hobby heraus“, erzählt Stefanie Kostorz rückblickend und lacht. Die Mendenerin näht schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Irgendwann wollte sie ihren Kleidungsstücken das gewisse Extra verpassen, damit diese etwas ganz Besonderes sind. Kreativ ist die 37-Jährige also schon immer gewesen. Doch nun hat sie sich weiterentwickelt. Mit ihrem eigenen Online-Shop „manufaktur kostbar“ und dem handgefertigten sogenannten Menden-Rahmen hat sie nach einem Schicksalsschlag einen neuen Meilenstein in ihrem Leben gesetzt.

„Im August habe ich nach einer Krebserkrankung mein kleines Unternehmen gegründet, als Nebenerwerb zu meiner Haupttätigkeit als Senior Controllerin“, erzählt die 37-Jährige. Über einen bekannten Designer ist sie auf die Rahmen aufmerksam geworden. Dieser habe das Ganze für große Städte gemacht wie New York oder London. „Da dachte ich mir, das kann man doch auch für Menden machen.“ Denn Stefanie Kostorz liebt die Hönnestadt. „Ich bin durch und durch Mendenerin.“ Die Controllerin liebt eins ganz besonders an ihrer Heimat: „Diese Blick-Achse mit der St.-Vincenz-Kirche“, erzählt sie. Daher war für sie direkt klar: Das sogenannten Achsen-Dreieck muss im Menden-Rahmen abgebildet werden. Und auch Persönliches fließt mit ein: „Mein Mann und ich haben im Teufelsturm geheiratet, deswegen musste der auch mit drauf.“

Das ist der Menden-Rahmen

Aber was ist der Menden-Rahmen eigentlich? Es gibt ihn in verschiedenen Ausführungen. Die Handarbeit der 37-Jährigen nimmt rund drei Stunden pro Stück in Anspruch. „Deswegen ist es auch ein bisschen teurer“begründet Stefanie Kostorz den Preis von 45,50 Euro. Wahlweise kann der Rahmen auch beleuchtet und mit einem gold-verzierten Rahmen geliefert werden – dann kostet er 55 Euro. Die einzelnen besonderen Bauwerke und Merkmale der Hönnestadt fertigt die Mendenerin aus einzelnen Schichten an, die aufeinander geklebt werden. So entstehe dann der 3D-Effekt.

Im Sommer dieses Jahres hat sie sich dazu entschlossen, ein Kleingewerbe anzumelden, um den Menden-Rahmen so richtig in Umlauf zu bringen. Allerdings, so berichtet die 37-Jährige, dachte sie, dass es besser laufen würde. „Es lief eher schleppend an, aber das liegt eben auch am Bekanntheitsgrad, den muss man erstmal bekommen.“ Es sei ein Produkt, das etwas fürs ganze Jahr ist. Der Menden-Rahmen kann auch gut als Geschenk verwendet werden. Neben ihrem persönlichen Highlight, bietet Stefanie Kostorz aber auch noch andere Produkte über ihren Online-Shop an, der ebenfalls im Sommer an den Start gegangen ist.

„Ich fertige auch Christbaumkugeln an.“ Diese haben dann den ganz persönlichen Touch. Farbe und Schriftzug sind genau so wählbar wie die Größe. „Das ist auch ein bisschen günstiger, weil es einfach nicht so zeitintensiv ist“, sagt die Controllerin. Die teuerste Weihnachtskugel liegt preislich bei acht Euro. Derzeit seien die Kugeln äußerst beliebt. „Die gehen weg wie sonst was.“ Noch dazu bietet Kostorz personalisierte Karten, Weinflaschenhalter oder Glasmarkierer an. Das gesamte Sortiment ist auf ihrer Website im Online-Shop zu finden: www.manufaktur-kostbar.de

