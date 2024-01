Die „Neue“ mit den vielen Ideen für Kinder und Jugendliche

Fröndenberg Mirella Kremser, die neue Mitarbeiterin im Fröndenberger Jugendtreff Windmühle, hat ihren Traumjob gefunden: Die Arbeit mit jungen Leuten.

Wer den Jugendtreff Windmühle in Fröndenberg besucht, bemerkt sofort, dass sich dort etwas geändert hat, eine neue Mitarbeiterin unterhält sich gerade freundlich mit drei Jugendlichen. Mirella Kremser nickt im Gespräch, es ist zu spüren, dass sie das Problem der jungen Leute versteht. „So habe ich es mir vorgestellt“, erklärt sie. „Ich bin zufrieden, dass ich diesen Schritt gemacht habe.“

Die 38-jährige gibt zu, dass sie gezögert habe, als sich die Möglichkeit ergab, auf dem Mühlenberg in eine neue berufliche Zukunft einzusteigen. „Da ich aber mit meinen beiden Töchtern des Öfteren die Einrichtung besuchte, mich hier immer wohlfühlte, es zu erkennen war, dass die Arbeit interessant und abwechslungsreich ist, habe ich mich dann doch entschlossen, Teil des Treffpunkts zu werden“, erklärt Mirella.

Am 1. November trat sie ihren Dienst an, ist nun beim Kreis Unna beschäftigt. Sie freut sich über kurze Wege: „Ich komme zu Fuß, weil ich auch hier oben wohne und lebe. Besser geht nicht.“

Geboren wurde Mirella in Tarnowitz, Oberschlesien. Mit vier Jahren kam sie mit ihren Eltern aus Polen nach Fröndenberg zu einem Verwandtenbesuch. „Es war, glaube ich, gar nicht geplant, in Deutschland zu bleiben, das hat sich spontan ergeben“, kennt sie die Beweggründe zum Umsiedeln nicht. Aber es ist ihr auch egal: „Ich fühle mich pudelwohl an der Ruhr.“

Plötzlich Lust auf ein Studium bekommen

Erst besuchte sie die Overbergschule, dann ging es auf die GSF. Der berufliche Werdegang startete im Placida Viel-Berufskolleg in Menden, wo sie drei Jahre in der Heilerziehungspflege ausgebildet wurde. Die erste Anstellung fand sie in einer Einrichtung der „Von-Bodelschwinghschen-Stiftung Bethel“ in Hagen. Betreut wurden dort Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen.

„Nach vier Jahren wollte ich mein Spektrum erweitern und hatte plötzlich Lust auf ein Studium“, gab es schließlich einen Kurswechsel. Sie belegte an der Fachhochschule Dortmund den Fachbereich „Angewandte Sozialwissenschaften“ mit dem Schwerpunkt „Traumapädagogik“ im Bereich der Kinder- und Jugendpsychologie.

Für die Malteser in Wickede tätig

Nach dem bestandenen Studiengang führte der weitere berufliche Weg 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in die „Zentrale Unterbringungseinheit“, kurz ZUE, in Wickede-Wimbern. Mirella Kremser: „Ich war als Angestellte der Malteser in der allgemeinen Betreuung im Mutter-Kind-Bereich mitverantwortlich.“

Mirella Kremser verstärkt seit Ende des vergangenen Jahres das Team der Fröndenberger Windmühle. Foto: Peter Benedickt / WP Fröndenberg

Nach acht Jahren gab es nun die Gelegenheit in eine völlig neue Richtung zu gehen: „Der Wechsel war nicht so leicht, es war ja nicht so, dass ich von meiner langjährigen Tätigkeit unbedingt wegwollte. Aber ich dachte, so eine Chance kommt nicht wieder.“

Dass ihre Töchter Melina (elf Jahre) und Emilia (vier Jahre) immer begeistert waren, wenn sie die Angebote in der Stadtteileinrichtung besuchten, hat die Entscheidung leichter gemacht. „Ich bin oft mitgegangen, kannte daher meine neuen Kolleginnen und Kollegen, es war kein Schritt ins Ungewisse“, schmunzelt Mirella.

Die Zusammenarbeit im Team begeistert sie: „Wir sind komplett unterschiedliche Typen, dadurch decken wir die ganze Palette ab. Nach der Kürze der Zeit kann ich bereits sagen, dass wir uns ergänzen.“ Sie habe manchmal das Gefühl, dass genau sie noch gefehlt hat, damit das Mosaik perfekt ist.

Kräftig am Halbjahresprogramm mitgewirkt

Bei der Planung für das Halbjahresprogramm 2024 bis zum Juni brachte sie bereits einige ihrer Idee ein. So lag ihr eine „Birthday-Time“ besonders am Herzen: „Jedes Kind hat an seinem Geburtstag eine Feier verdient. Bei einigen ist dies durch verschiedenste Umstände jedoch nicht möglich.“ Deshalb hängt nun ein Kalender in der Windmühle, jeder kann sich eintragen, wenn er ein Jahr älter wird. Im Folgemonat an einem festgelegten Termin kommen dann alle mit ihren Freunden zusammen und machen „Party“.

Erwähnenswert ist auch, dass sie Kontakt mit Christian Paszkowiak knüpfte, der nun für eine geringe Gebühr Kindern „Tajukabo-Karate“ vermittelt.

Sie betreut die „Only-Girls-Time“, wo Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren sich treffen und von „Tagebuch gestalten“ bis zum „Haare aufpimpen“ eine Menge unternehmen.

Der Rosenmontag und das Kinder-Kultur-Fest werden von Mirella Kremser mitgestaltet, sie begleitet die „Windmühle unterwegs“ ebenso wie die „Windmühle on Tour“, ihr Arbeitsalltag ist ausgefüllt.

Da scheint es fast so, dass bald die Zeit für ihre Hobbys Schwimmen, Inlineskaten und Radfahren fehlt. „Keine Angst, ich bekomme bestimmt alles unter einen Hut“, meint sie lächelnd.

