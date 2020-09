Arbeitslosigkeit in Menden Die Quote sinkt: In Menden weniger Arbeitslose als im Juli

Menden. 55 Mendener Arbeitslose weniger als im Juli zählte die Arbeitsagentur für August: 1915 sind aktuell betroffen. Die Quote sinkt auf 6,5 Prozent.

Um 0,2 auf 6,5 Prozent gesunken ist die Arbeitslosenquote in Menden im August gegenüber dem Vormonat. Statt zuvor 1970 waren noch 1915 Betroffene in der Hönnestadt ohne Job. Gegenüber dem August des Vorjahres, als die Quote für Menden noch bei 5,2 Prozent lag, sind es jetzt allerdings 375 Erwerbslose mehr. Die Entwicklung in Menden war im August 2020 zugleich besser als im gesamten Märkischen Kreis, wo die Quote bei 8,3 Prozent stagniert. Im MK waren Ende August insgesamt 18.905 Menschen als arbeitssuchend gemeldet.

Fast ein Viertel: Altersgruppe über 55 Jahre ist die hauptbetroffene

Schaut man sich die Zahlen nach den betroffenen Personengruppen an, so gelten 611 Mendenerinnen und Mendener als langzeitarbeitslos. Und: Mit 456 Betroffenen stellen die über 55-Jährigen auch weiterhin mit Abstand die größte Altersgruppe unter den Mendener Erwerbslosen, sie machen fast ein Viertel aller Arbeitslosen aus. Weniger als die Hälfte der Arbeitssuchenden in Menden sind Frauen (844). Einen Teilzeitjob suchen aktuell 443 Betroffene.