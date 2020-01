Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Technik: Licht auf Metall sorgt für starke Effekte

Abbildungen der Malerei und der Skulpturen Claudia Mölles sind zu sehen auf der Website atelierclaudiamoelle.de

Ihre Metalltechnik: Mit verschiedenen Beizen wird ein Farbspektrum auf Stahl erzeugt. So entstehen abstrahierte Porträts, die dank der Metalloberfläche die Lichtverhältnisse der Umgebung aufnehmen, was für starke Effekte in den Bildern sorgt.

Kontakt: claudiamoelle12@gmail.com