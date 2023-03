Draußen wird am Sonntag auf der Platte Heide um Punkte gekämpft, drinnen im Vereinsheim schlagen Diebe in den Kabinen zu.

Kriminalität in Menden Diebe in Menden erst in Fußballer-Kabine, dann auf Parkplatz

Platte Heide. Fiese Diebstähle beim Fußball in Menden: Erst wird in der Kabine ein Autoschlüssel geklaut, direkt danach damit auch das Auto ausgeraubt.

Am Sonntagnachmittag ist es am Fußballplatz in Platte Heide gleich zu zwei Diebstählen gekommen. Unbekannte stahlen in der Zeit zwischen 16.15 und 19.30 Uhr aus zwei Umkleidekabinen unter anderem eine Apple Watch und einen Autoschlüssel.

Mit dem Schlüssel entwendeten sie anschließend wiederum auf dem Parkplatz aus einem Auto weitere Gegenstände.

Polizei in Menden sucht jetzt Zeugen für den Tatzeitraum

Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

