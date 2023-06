Diebe stehlen drei Tonnen Nickel aus Firmengebäude in Menden

Die Polizei – hier ein Symbolbild – sicherte nach dem Einbruch Spuren in den Fabrikräumen in Menden.

Menden. Die Täter müssen mit einem größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Aus einer Firma in Menden stahlen sie drei Tonnen Nickel. Und nicht nur das.

Nickel-Diebe haben sich am Pfingst-Wochenende Zugang zu einer Firma an der Intzestraße in Menden verschafft. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Von dort transportierten sie 3000 Kilo Nickel-Squares sowie elf Titankörbe ab.

Einbruch in die Mendener Firma fiel am Sonntagabend auf

Wie die Polizei berichtet, soll am Freitagabend noch alles in Ordnung gewesen sein, am Sonntag gegen 21.30 Uhr fiel der Einbruch auf. Die Polizei durchsuchte daraufhin die Fabrikräume und sicherte Spuren.

Die Täter müssen auf jeden Fall mit einem größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.

