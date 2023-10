Der Polizei wurden in den vergangenen Tagen Diebstähle und ein Aufbruch in Menden gemeldet. Wer kann Hinweise geben?

Polizei Diebstähle in Menden: Wurden Täter in einem Fall gestört?

Menden. Die Polizei verzeichnet in den vergangenen Tagen mehrere Diebstähle in Menden. Zudem wurde ein Auflieger aufgebrochen. Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei berichtet von mehreren Diebstählen in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet von Menden. In einem Fall wurde ein Auflieger aufgebrochen.

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Eisenberger Straße ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Keeway gestohlen.

Aus einer Garage an der Landwehr wurden zwischen Sonntagmittag und Dienstagnachmittag diverse Werkzeugmaschinen gestohlen, darunter Brechhammer, Winkelschleifer und Heckenschere.

Lkw-Auflieger in Bösperde aufgebrochen: Wurden Täter dann gestört?

Zwischen Samstag- und Montagmittag wurde an der Straße Wietholz in Höhe des Waldstückes ein Auflieger aufgebrochen. Unbekannte Täter koppelten den Auflieger von der Zugmaschine ab, beschädigten das Bremssystem und brachen Zollsiegel und Plomben auf und besichtigten das Innere des Containers. Sie verließen den Auflieger, ohne etwas mitzunehmen. Möglicherweise wurden sie gestört. Die Polizei in Menden bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.

