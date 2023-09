Diebstahl in Menden: Wo ist auffällig lackiertes Fahrrad?

Dieses Fahrrad verschwand in der vergangenen Woche aus einer Hofeinfahrt am Bräukerweg in Menden.

Menden. In Menden wurde ein auffällig lackiertes Fahrrad gestohlen. Die Polizei fragt nach Hinweisen – und gibt Ratschläge zum richtigen Diebstahlschutz.

In der vergangenen Woche, zwischen Mittwochabend (13. September) und Freitag (15. September),11.30 Uhr, wurde am Bräukerweg ein Fahrradgestohlen. Es stand ungesichert in einer Hofeinfahrt. Es handelt sich um auffällig lackiertes 26-Zoll-Rad der Marke Coyote. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.

Fahrraddiebstähle im Märkischen Kreis an der Tagesordnung

Fahrraddiebstähle sind im Märkischen Kreis an der Tagesordnung. Statistisch gesehen wurde in den Jahren 2021 und 2022 jeden Tag ein Drahtesel gestohlen. Die Polizei rät deshalb, Fahrräder nicht nur ab-, sondern fest anzuschließen an Fahrradständern, Laternen oder Zäunen. Das gilt auch beim Abstellen in der eigenen Garage oder im heimischen Keller. Gesichert werden sollte nicht nur ein Rad, sondern vor allem der Rahmen. Hochwertige Ketten und Schlösser verwenden. Rahmen- und Akkunummern notieren und Fotos machen – das erleichtert die Fahndung.

