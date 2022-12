Aus Menden: Claudia Effenberg zieht ins RTL-Dschungelcamp

Menden. Die Mendenerin Claudia Effenberg, Ehefrau von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg, zieht ein ins Dschungelcamp 2023 in Australien.

„Ich bin ein Star, holt mich hier raus“: Diesen Spruch will die Mendenerin Claudia Effenberg definitiv nicht sagen. Die Ehefrau von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg zieht im Januar ins nächste RTL-Dschungelcamp ein. Gegen elf weitere Stars und Sternchen will sich die 57-Jährige im Kampf um die Krone und ein Preisgeld in Australien durchsetzen. „Ich rede sehr gerne und brauche wenig Essen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil“, sagt sie im Interview mit RTL.

In Menden aufgewachsen, in Iserlohn als Model entdeckt

Claudia Effenberg ist eine geborene Köhler, wurde im heutigen Restaurant Ivo an der Straße Auf der Haar geboren und ist in Halingen aufgewachsen. Mit 19 Jahren wurde sie in der Nachbarstadt Iserlohn als Model entdeckt. Von 1997 bis 2002 war Köhler mit dem Fußballspieler Thomas Strunz verheiratet, nahm seinen Namen an und hat mit ihm zwei Kinder.

2005 heiratete sie den ehemaligen Fußballer und Strunz’ früheren FC-Bayern-Teamkollegen Stefan Effenberg. Nach einer kurzzeitigen Trennung in 2014 ist das Paar nun wieder zusammen. Effenberg zieht es immer wieder zurück in ihre Heimat. So las sie beispielsweise 2016 in ihrem ehemaligen Geburtshaus dem Publikum aus dem Roman einer Freundin vor.

Ein bisschen Drama kann nicht schaden, oder?

Claudia Effenberg designt Dirndl und präsentiert sich in den Sozialen Netzwerken stets gut gestylt. Jetzt will sie in der beliebten RTL-Sendung durchstarten. Doch ihr erstes Fernsehprojekt ist es nicht. Unter anderem bei „Promi Big Brother“ (2014), „Grill den Henssler“ (2014), „Shopping Queen“ (2014) und „Schlag den Star“ (2021) war sie dabei und konnte somit schon Erfahrung vor der Kamera sammeln.

Dass eine Portion Drama in Bezug auf wichtige Sendeminuten beim Buhlen um die Aufmerksamkeit der Zuschauer nicht ganz unwichtig sein kann, scheint sie sich bereits überlegt zu haben. „Wenn ein Ex reinkommen würde, würde ich mich zum ersten Mal in einem TV-Format darüber freuen“, sagt sie in ihrem Vorstellungsvideo. „Dann kann er nicht weglaufen“, fügt sie mit einem Grinsen hinzu. Aber auch über eine Ex ihres Mannes würde sie sich freuen. „Weil ich noch eine Rechnung offen habe“, so die 57-Jährige.

Schlimmes Jahr liegt hinter der Powerfrau und Mutter

Aber auch so habe sie viel zu erzählen. Ihre Teilnahme in dem Format soll eine Art Neustart, eine Ablenkung sein. Den hinter der Frau aus Halingen liegt ein mieses Jahr. 2022 sei laut Claudia Effenberg das „katastrophalste“ Jahr ihres Lebens gewesen. Vier Menschen aus ihrem engsten Familienkreis sind gestorben – unter anderem ihre Mutter. Ein schwerer Verlust.

Nachdem das Dschungelcamp im letzten Jahr in Südafrika aufgezeichnet wurde, kehrt IBES 2023 zurück nach Australien. Sonja Zietlow moderiert auch in dieser Staffel das Dschungelcamp. Moderator Daniel Hartwich ist allerdings nicht mehr dabei. Sein Ersatzmann ist Jan Köppen, der unter anderem durch die Sendung Ninja Warrior Germany bekannt ist.

Das Dschungelcamp 2023 startet am Freitag, 13. Januar, um 21:30 Uhr bei RTL – und läuft dann täglich live.

