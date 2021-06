Diese weiteren Lockerungen gelten ab Sonntag im Kreis Unna

Kreis Unna. Treffen im öffentlichen Raum mit Personen aus drei Haushalten, Außengastronomie ohne Test: Im Kreis Unna gelten ab Sonntag weitere Lockerungen.

Ab Sonntag, 6. Juni, treten im Kreis Unna mit Fröndenberg mit der Inzidenzstufe 2 weitere Lockerungen in Kraft. Beispielsweise dürfen sich im öffentlichen Raum wieder Personen aus drei Haushalten treffen, private Veranstaltungen sind erlaubt (keine Partys) und die Innengastronomie darf wieder geöffnet werden.

Im Kreis Unna liegt die relevante Sieben-Tages-Inzidenz seit fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Schwellenwert von 50, zuletzt am Freitag bei 38,7. Das Land hat dies am Freitag offiziell festgestellt und damit den Weg für weitere Lockerungen ab Sonntag frei gemacht.

In diesen drei Stufen soll gelockert werden

Das Land regelt in der Coronaschutzverordnung, was erlaubt ist und was nicht. In drei Stufen soll gelockert werden. Bisher war der Kreis Unna mit Fröndenbergin Stufe 3 und erreicht jetzt Stufe 2. Die greift bei einer stabilen Inzidenz zwischen 50 und 35,1. Auf einer Sonderseite erklärt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, was in Stufe 2 gilt: www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw.

Die zentralen Punkte sind:

Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung für Angehörige aus drei Haushalten erlaubt.

im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung für Angehörige aus drei Haushalten erlaubt. Konzerte innen, Theater, Oper, Kinos sind mit bis zu 500 Personen möglich, sofern ein Sitzplan, ein negativer Test sowie eine Sitzordnung nach Schachbrettmuster vorliegen.

innen, Theater, Oper, Kinos sind mit bis zu 500 Personen möglich, sofern ein Sitzplan, ein negativer Test sowie eine Sitzordnung nach Schachbrettmuster vorliegen. Die Öffnung aller Bäder , Saunen usw. und Indoorspielplätze mit negativen Tests und Personenbegrenzung ist erlaubt.

, Saunen usw. und Indoorspielplätze mit negativen Tests und Personenbegrenzung ist erlaubt. Private Veranstaltungen sind außen mit bis zu 100 Gästen und innen mit bis zu 50 Gästen möglich. Voraussetzung sind negative Tests.

sind außen mit bis zu 100 Gästen und innen mit bis zu 50 Gästen möglich. Voraussetzung sind negative Tests. Die Außengastronomie ist ohne negative Tests erlaubt. Die Innengastronomie darf geöffnet werden, wenn negative Tests vorliegen und eine Platzpflicht gegeben ist.

Nächste Stufe: Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 35

Die Zuordnung zu Inzidenzstufe 1 erfolgt mit Wirkung für den übernächsten Tag, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 35 liegt. Die relevanten Inzidenzen für alle kreisfreien Städte und Kreise – auch für den Kreis Unna – werden vom Robert-Koch-Institut (RKI) unter www.rki.de veröffentlicht.

Alle Details sind auf der genannten Sonderseite des Ministeriums nachzulesen sowie in der Coronaschutzverordnung des Landes NRW unter www.land.nrw/corona.

