Dieser Umstand bremst die Impfkampagne im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis. Ärztlicher Leiter des Impfzentrums MK appelliert: Impfstoff für Erstimpfung sollte nicht für Zweittermin verwendet werden. Das sind die Folgen.

157.000 Erstimpfungen wurden im Märkischen Kreis bislang vorgenommen. Auch die Anzahl an Zweitimpfungen gegen Covid-19 steigt signifikant, teilt der Märkische Kreis mit. Allerdings hat der ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Gregor Schmitz, eine eindringliche Bitte: Der Termin zur zweiten Impfdosis sollte dort wahrgenommen werden, wo die erste Impfung vorgenommen wurde.

Insgesamt etwa 200.000 Impfungen wurden bisher im Märkischen Kreis durchgeführt. Dr. Gregor Schmitz weist auf einen bremsenden Umstand der Impfkampagne hin: „Es gibt leider weiterhin Fälle, in denen bei niedergelassenen Ärzten für Erstimpfung zugeteilte Impfdosen für Zweittermine verwendet werden. In der Folge werden gebuchte Termine im Impfzentrum nicht wahrgenommen. Dieser Impfstoff fehlt dann für Erstimpftermine“. Denn die Zuweisung der Impfstoffe erfolge bezogen auf die Ersttermine. Das sei im vergangenen Monat in mehr als 2000 Fällen vorgekommen.

Appell: Den Zweittermin dort wahrnehmen, wo erste Impfdosis verabreicht wurde

„Ganz viele Menschen verhalten sich vorbildlich. Wir appellieren weiterhin eindringlich, den Zweittermin dort wahrzunehmen, wo die erste Impfdosis verabreicht wurde. Auch niedergelassene Ärzte sollten dies bei Anfragen unbedingt beachten“, ergänzt Schmitz.

Insgesamt wurden bisher rund 50.000 Impfungen in Arztpraxen durchgeführt. Rund 120.000 Dosen wurden im Impfzentrum des Kreises verimpft.

