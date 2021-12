Digitales Lernen: Weitere Tablets für Mendener Schulen

Tablets für Mendens Schulen (von links nach rechts): Ulrich Cormann, Schulleiter des Gymnasiums an der Hönne, Peter Maywald, Schulausschussvorsitzender, Ralf Goldschmidt, Schulleiter der Gesamtschule Menden, Birgitt Foth, Schulleiterin der Realschule Menden, Bürgermeister Dr. Roland Schröder und der 1. Konrektor der Realschule Menden Andreas Rose.

Menden. Die städtischen weiterführenden Schulen in Menden freuen sich über weitere Tablets für das digitale Lernen. Was darüber hinaus noch geplant ist.

Bereits im Jahr 2019 wurden durch die politischen Gremien der Stadt Menden die Weichen dafür gestellt, dass der Einsatz digitaler Medien (Tablets) an Schulen in städtischer Trägerschaft vorangetrieben werden kann. „Seitdem hat sich an den Schulen sehr viel getan“, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich.

Insgesamt wurden durch den Rat der Stadt Menden jährlich zusätzlich 400.000 Euro für die Beschaffung digitaler Endgeräte für die weiterführenden Schulen in Stadtgebiet zur Verfügung gestellt. Neben Geräten, die die Schülern und Lehrern im Rahmen der Umsetzung der Sofort-Ausstattungsprogramme des Landes NRW erhalten haben, konnten so bereits im Jahr 2020 insgesamt 691 Tabletts bereitgestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. +++ Mendener Eltern können frei über Tablets entscheiden +++

Hönne-Gymnasium, Realschule und Gesamtschule Menden erhalten Tablets

Zu Beginn des Schuljahres 2021/ 2022 freuten sich das Gymnasium an der Hönne, die Gesamtschule Menden und die Realschule Menden über weitere 673 digitale Endgeräte. Der Einsatz der Tablets erfolgt im Einklang mit den Medienkonzepten der jeweiligen Schule. Während sich das Gymnasium und die Gesamtschule dazu entschieden haben die Geräte klassenbezogen an die Schülerinnen und Schüler auszugeben, verbleiben die Geräte der Realschule in der Schule und werden dort im Rahmen des Unterrichtes eingebunden. +++ Mendener Schulen bekommen Tablets für digitalen Unterricht +++

Mit den bisher zur Verfügung gestellten Geräten wurden an der Gesamtschule Menden die Klassen 5, 6, 7, 11 und 12 ausgestattet. Das Gymnasium hat sich dazu entschieden die Geräte an die Klassen 9 sowie die EF auszugeben. Weitere vorhandene Geräte verbleiben in der Schule und werden dort im Rahmen des Unterrichtes eingebunden.

Auch Grundschulen in Menden sollen verstärkt mit digitalen Medien ausgestattet werden

Aber auch die Grundschulen im Stadtgebiet sollen in Zukunft verstärkt mit digitalen Medien ausgestattet werden. Die Anlieferung von insgesamt 452, aus der städtischen Medienentwicklung 2020 bis 2024 finanzierter Tablets ist in den vergangenen Wochen erfolgt. Zudem wurden im Rahmen des Digital Paktes NRW insgesamt neben 150 Tabletts für die weiterführenden Schulen auch 420 weitere Geräte für die städtischen Grundschulen durch die Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Diese Geräte werden aktuell durch die Stadt Menden ausgeschrieben.

