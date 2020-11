Direkt dreimal Fahrerflucht in Menden

Nur in einem Fall kann die Polizei den Unfallverursacher in Menden schnappen.

Menden. Am Freitag kam es direkt dreimal zur Fahrerflucht in Menden. In einem Fall konnte der Unfallverursacher dank eines Zeugen geschnappt werden.

In der Hönnestadt ist es am vergangenen Freitag direkt dreimal zur Fahrerflucht nach Unfällen gekommen. Einer der Unfälle ereignete sich am Freitagnachmittag auf dem Lidl-Parkplatz (Zum Eisenwerk 3). Dort beschädigte ein Fahrzeug ein anderes Auto. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen getroffen zu haben. Unfallverursacherhinweise liegen zurzeit nicht vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Menden unter der Rufnummer 02373-9099-7121 zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Auf dem Parkplatz Malvenweg 2B beschädigte ein Fahrzeug ein anderes geparktes Auto. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen getroffen zu haben. Unfallverursacherhinweise liegen zurzeit nicht vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Menden unter der Rufnummer 02373-9099-7121 zu melden. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 100 Euro.

Am Schwitter Weg/Lahrweg beschädigte ein Auto am Freitagmorgen einen Begrenzungspfosten. Nach kurzer Begutachtung des Schadens entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen getroffen zu haben. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, welcher das Kennzeichen ablesen und der Polizei melden konnte. Durch Ermittlungen an der Halteranschrift konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei dem aufmerksamen Zeugen. Sachschaden: 1.500 Euro.