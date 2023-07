Dr. Jörg Jäger operiert ab jetzt in Mendens Krankenhaus

Menden. Von Hemer nach Menden: Der renommierte Mediziner Dr. Jörg Jäger führt Operationen jetzt im St.-Vincenz-Krankenhaus durch.

„Das ist gut für das Krankenhaus, das ist aber auch gut für Menden.“ Christian Bers, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation der Katholische Kliniken im Märkischen Kreis, ist die Freude deutlich anzumerken, dass mit Dr. Jörg Jäger eine prominente Verstärkung für das St. Vincenz-Krankenhaus gewonnen werden konnte.

Erfahrener Orthopäde Dr. Jörg Jäger ist bereits seit 2009 als niedergelassener Arzt in Menden tätig – zunächst in der Praxis Dr. Buchmann. 2011 gründete er dann mit mit Dr. Ulrich Hachenberg und Dr. Thomas Schulte-Kreutz die orthopädische Gemeinschaftspraxis im Medizinischen Zentrum Hönneinsel.

Dr. Jäger, der gemeinsam mit Dr. Ulrich Hachenberg und Dr. Thomas Schulte-Kreutz seit 2011 die orthopädische Gemeinschaftspraxis als Ankermieter im Medizinischen Zentrum Hönneinsel (MZH) leitet, führt seit diesem Monat Operationen im Mendener Krankenhaus durch. „Mitte Juli hatte ich meine ersten Operationen hier“, sagt Jäger. Bislang führte er Eingriffe in der vormals als Paracelsus-Klinik bekannten Stadtklinik Hemer durch. Dieses Kapitel ist nun abgeschlossen, ein neues hat Jäger aufgeschlagen. Das Wichtigste für alle Patientinnen und Patienten, die Jäger in der Gemeinschaftspraxis betreut: An Jägers Präsenz und an der Organisation in der Praxis auf der Hönneinsel ändert sich nichts. „Das St.-Vincenz-Krankenhaus ist auf meine Wünsche eingegangen“, erklärt Jäger mit Blick darauf, dass er auch künftig mittwochs und jeden zweiten Freitag Operationen durchführen wird. „Die OP-Pläne bis Oktober sind bereits fertig“, so Jäger. Wer einen Termin in seiner Praxis haben möchte, kann dies telefonisch oder auch online über die Homepage bewerkstelligen, wobei er darauf hinweist, dass die telefonische Erreichbarkeit mit Inbetriebnahme einer neuen Telefonanlage ab August verbessert wird. Dr. Jäger wirbt aber auch für Verständnis für gewisse Vorlaufzeiten – das liege daran, dass neben der Orthopädie die Rheumatologie ein weiterer Schwerpunkt sei. Jäger: „Da gibt es in der Region leider nur sehr wenige Kollegen, die das auch machen.“

„Dr. Jäger genießt über Menden hinaus einen hervorragenden Ruf“, weiß Marketingchef Christian Bers. Der neue Leitende Oberarzt ist bescheiden, bestätigt aber, dass die Praxis Patientinnen und Patienten auch in der Region hat­ – in Sundern und Neuenrade, aber auch in Unna und Iserlohn: „Der Einzugsbereich ist groß.“

Gute Gespräche ebnen den Weg nach Menden

Im Vorfeld hat Jäger mehrere Gespräche mit Dr. Markus Walz als Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie geführt. „Die waren sehr angenehm. Ich hatte schnell das Gefühl, dass wir auf einer Wellenlänge sind.“ Und auch, wenn der erste Monat als Leitender Oberarzt gerade erst endet: Jäger lobt die Organisation im Mendener Hospital und meint damit auch die Sekretariate. „Ich hatte das Gefühl, dass ich mich um viele Dinge gar nicht selbst kümmern musste“, sagt Jäger und meint auch die kleinen Dinge wie neue Visitenkarten. Auch die Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Henning Eichhorst sei sehr gut.

Die Veränderung in Bezug auf die Operationen hat sich natürlich schon ein bisschen in Menden und bei Patientinnen und Patienten herumgesprochen. „Ich habe den Eindruck, dass die Resonanz bislang durchweg positiv ist“, sagt Jäger. Das St.-Vincenz-Krankenhaus sei gut ausgestattet, die Atmosphäre sehr kollegial. „Nicht, dass das in Hemer nicht so gewesen wäre. Aber ich fühle mich hier schon sehr wohl“, sagt Jäger. Dazu trägt sicher auch die Tatsache bei, dass der Orthopäde mit dem einen oder anderen seiner neuen Kollegen schon früher zusammengearbeitet hat. Jägers Dank gilt auch Dr. Markus Berghoff, ärztlicher Direktor und Chefarzt der Anästhesie am St.-Vincenz-Krankenhaus. Der wiederum freut sich sehr über die neue Verstärkung in seinem Team.

