Drei weitere Tote mit Covid im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis. Inzidenzwert sinkt leicht auf 235.

Innerhalb eines Tages meldet das Kreisgesundheitsamt 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Bedauerlicherweise mussten auch erneut drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung notiert werden. 1878 Menschen sind im Märkischen Kreis laut Pressemitteilung vom Montag aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Sie dürfen ihre Wohnung beziehungsweise ihr Haus nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 2632 Kontaktpersonen.

Die 22 labortechnisch bestätigten Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+1), Halver (+3), Iserlohn (+5), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+3), Meinerzhagen (+1), Menden (+5) und Schalksmühle (+2).

In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 235 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt (Stand Samstag: 237,7). Leider wurden dem Gesundheitsamt auch wieder weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung gemeldet. Es verstarben ein 79-jähriger Mann aus Plettenberg im Klinikum Lüdenscheid, ein 89-Jähriger aus Menden sowie ein 81 Jahre alter Mann aus Iserlohn im St. Elisabeth-Hospital.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 zählt der Märkische Kreis insgesamt 14.774 positive Coronanachweise. 12.589 Menschen haben den Virus überwunden. 307 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die Gesundheitsdienste planen für heute 525 PCR-Tests, davon 333 an der Teststation Lüdenscheid, 181 an der Teststation Iserlohn und elf mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 114 COVID-19 Patienten behandelt, davon 27 intensivmedizinisch. 22 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind 52 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 65 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell 78 und in Kitas 18 Coronafälle bekannt; 72 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 73 Infizierte, 483 Gesundete, 135 Kontaktpersonen und 19 Tote

• Balve: 19 Infizierte, 227 Gesundete und 33 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Halver: 85 Infizierte, 563 Gesundete, 91 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Hemer: 96 Infizierte, 966 Gesundete, 164 Kontaktpersonen und 21 Tote• Herscheid: 42 Infizierte, 120 Gesundete, 74 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Iserlohn: 347 Infizierte, 2.897 Gesundete, 386 Kontaktpersonen und 61 Tote

• Kierspe: 105 Infizierte, 602 Gesundete, 144 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Lüdenscheid: 488 Infizierte, 2.167 Gesundete, 699 Kontaktpersonen und 49 Tote

• Meinerzhagen: 137 Infizierte, 925 Gesundete, 245 Kontaktpersonen und 18 Tote

• Menden: 148 Infizierte, 1.427 Gesundete, 160 Kontaktpersonen und 47 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 26 Infizierte, 201 Gesundete, 43 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Neuenrade: 32 Infizierte, 349 Gesundete und 79 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Plettenberg: 186 Infizierte, 719 Gesundete, 231 Kontaktpersonen und 23 Tote

• Schalksmühle: 16 Infizierte, 248 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 78 Infizierte, 695 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und 29 Tote