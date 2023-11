Dreist: Langfinger klaut Werkzeuge aus Firmenfahrzeug

Menden Eine unbekannte Person hat mehrere Werkzeuge aus einem Firmenwagen in Menden gestohlen und ist abgehauen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Langfinger haben in Menden zugeschlagen: Am Parkplatz an der Kaiserstraße/Bodelschwinghstraße brachen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, in einen Opel Movano einer Firma ein.

„Die Täter brachen dafür gewaltsam das Schloss der Heckklappe auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere elektronische Werkzeuge, darunter Bohrmaschinen, Trennschleifer und Sägen gestohlen“, teilt die Polizei nun mit.

Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Menden.

