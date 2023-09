Dreiste Diebe klauen aus Mendener Firma 3,5 Tonnen Metall

Die Polizei in Menden fragt nach einem dreisten Metalldiebstahl in Menden nach Hinweisen auf die Täter (Symbolbild).

Menden. Metalldiebe haben zwischen Montag und Dienstag in Menden zugeschlagen. Aus einer Firma klauten sie mehrere Tonnen Metall. Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Montagabend, 20.30 Uhr und und Dienstagmorgen, 4.50 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in die Halle einer Firma an der Intzestraße in Menden ein. Aus der Halle entwendeten die Täter nachfolgend circa 3,5 Tonnen Metall.

Polizei geht davon aus, dass die Täter mindestens ein größeres Fahrzeug nutzten

Aufgrund der großen Menge geht die Polizei davon aus, dass die Täter zum Abtransport technisches Gerät und mindestens ein größeres Fahrzeug nutzten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Hinweise zu verdächtigen Personenoder Fahrzeugen nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

