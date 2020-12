Dreiste Unfallflucht: Auto auf eigenem Parkplatz angefahren

Die Polizei (Symbolfoto) nahm den Unfall an der Hauptstraße auf.

Menden. Anwohner eines Hauses an der Mendener Fußgängerzone ärgern sich. Ihr Auto wurde auf dem eigenen Parkplatz angefahren. Die Polizei sichert Spuren.

Auf einem Parkplatz am Rand der Fußgängerzone kam es zu einer Unfallflucht. Bewohner hatten ihr Auto auf einem Privatparkplatz hinter dem Haus an der Hauptstraße 32 abgestellt.

Als sie wiederkamen, war der Wagen im Bereich der Fahrertür beschädigt. Die Polizei geht von einer „relativ leichten“ Beschädigung aus. Allerdings schätzt sie den entstandenen Schaden auch auf etwa 400 Euro. Der Verursacher hat Spuren hinterlassen.

Polizei stellt weiße Lackspuren am Wagen sicher

Die Beamten stellten an der linken Seite des beschädigten Autos weiße Lackspuren sicher. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag (4. Dezember) im Zeitraum von 18 bis 20 Uhr. Die Beamten ermitteln nun wegen einer Unfallflucht. Hinweise auf den Unfallfahrer an die Polizei unter 02373/9099-0.

