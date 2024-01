Dreister Dieb klaut auffälliges Rennrad aus Garage in Menden

Die Polizei bittet nach einem dreisten Fahrrad-Diebstahl in Menden um Hinweise.

Am Samstag (27. Januar) wurde aus einer Garage Am Obsthof in Menden ein Rennrad gestohlen. Der Dieb ging äußerst dreist vor.

Laut Polizei verdrehte der bislang unbekannte Einbrecher um 0.15 Uhr eine Überwachungskamera, hob die Seitentür einer Garage aus den Angeln und fuhr mit dem blauen Cannondale-Rennrad davon. Es handelt sich um ein Topstone Carbon 6 mit auffälligen neon-orangefarbenen Griffstücken am Lenker.

Polizei bittet nach Diebstahl in Menden um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

