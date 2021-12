Gestempelte Blanko-Impfpässe finden die Fahnder in Fröndenberg neben Drogen, die er Tatverdächtige noch rasch verschwinden lassen wollte. Der Haftrichter schickt den Beschuldigten in U-Haft.

Kriminalität Durchsuchung in Fröndenberg: Blanko-Impfpässe und Drogen

Fröndenberg. Drogen, viel Bargeld – und gestempelte Blanko-Impfpässe: Die Fahnder der Polizei Unna machen in einer Fröndenberger Wohnung interessante Funde.

Dass falsche Impfpässe kursieren, sorgt in jüngster Zeit immer wieder für Schlagzeilen – jetzt tauchten sie auch in Fröndenberg auf, in Zusammenhang mit mutmaßlichen Drogendelikten.

Im Zuge eines laufenden Ermittlungsverfahrens wegen des Handels mit Betäubungsmitteln und des Besitzes in nicht geringen Mengen hat die Kreispolizeibehörde Unna am Wochenende einen 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz festgenommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte beobachteten die Zivilfahnder den 29-Jährigen dabei, wie er Betäubungsmittel aus dem Fenster einer Wohnung in Fröndenberg warf. Bei der fälligen Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler neben Betäubungsmitteln und Bargeld auch gestempelte Blanko-Impfausweise sicher.

Haftrichter erlässt Haftbefehl gegen polizeibekannten Verdächtigen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der polizeibekannte Beschuldigte einem Haftrichter am Amtsgericht Kamen vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden