E-Scooter-Fahrer landet auf Auto-Motorhaube

Lendringsen Ein E-Scooter-Fahrer stößt in Menden mit einem Auto zusammen. Der junge Mann muss ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin war am Freitagabend gegen 20.20 Uhr auf der Mendener Straße in Fahrtrichtung Balver Straße unterwegs und wollte nach rechts auf das Gelände der Star-Tankstelle abbiegen. Dabei übersah die Frau einen 24-Jährigen, der mit seinem E-Scooter auf dem Radweg die Mendener Straße in Richtung Lendringsen befuhr.

Durch den Zusammenstoß fiel der junge Mann auf die Motorhaube des Autos. Laut Polizei entstand geringer Sachschaden. Anschließend klagte er über Schmerzen in beiden Beinen und wurde mit dem Krankenwagen ins St.-Vincenz-Krankenhaus in Menden gebracht. Dort verblieb er stationär.

