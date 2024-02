Ein herber Rückschlag für Autobahngegner in Menden

Menden Mendens Stadtrat durchkreuzt die großen Hoffnungen auf ein Bekenntnis gegen die A46. CDU will weiter mitreden können.

Sie ist ihrem Ruf wieder einmal gerecht geworden, die „ewig Untote“. Als solche hat Mendens früherer Bürgermeister Volker Fleige die A46 einst bezeichnet – im sicheren Gefühl, dass er den Lückenschluss der A46 zwischen Hemer und Arnsberg nicht erleben wird. Allerdings ist der Autobahnbau, zuletzt als A46/B7n, weiter der politische Dauerbrenner in Menden. Eine Chance, ihn zu begraben, bleibt am Dienstagabend ungenutzt. Der Rat fasst in geheimer Abstimmung keinen Beschluss, den Bau der A46/B7n generell abzulehnen.

Die Autobahngegner sahen sich schon kurz vor dem Ziel. Ein gemeinsamer Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Menden innovativ, Die Linke und UmSo, dazu eine umfangreiche Vorlage der Stadtverwaltung mit dem Beschlussvorschlag, dem Antrag zu folgen – nie sahen die GigA46 und ihre Unterstützer eine bessere Chance, das Autobahnprojekt in Menden zu begraben. Noch einmal demonstrierten sie vor dem Alten Rathaus, fünf prominente Stimmen hatten sich noch einmal gegen einen Weiterbau der A46 ausgesprochen.

Demonstration sendet deutliche Zeichen der Hoffnung

Sie waren schon fast in Feierlaune, aus den Augen der Demonstrantinnen und Demonstranten sprach Hoffnung. Nach Jahrzehnten wähnten sie sich vor dem Ziel. „In 40 Jahren ist viel gesagt, gesprochen und geschrieben worden“, hatte Stefan Neuhaus erklärt. Alle Argumente seien bekannt, es könne keine offenen Fragen mehr geben. Er sprach von einem „20 Kilometer langen Borkenkäfer“, der sich durch den Wald fresse, bekam Applaus. Martina Müller von der Bürgerinitiative „Stop A46/B7n Holzen/Oelinghauser Heide“ dankte der GigA46 und speziell Stefan Neuhaus für dessen Einsatz „in den vergangenen Monaten, Jahren, ja Jahrzehnten“. Das klang alles so, als stehe die GigA46 vor ihrer Auflösung – weil sie nicht mehr gebraucht würde. Es sollte die letzte Demo gegen die A46 sein.

Im Ratssaal bestätigt sich ein Eindruck: Es ist alles gesagt. Die Einwohnerfragestunde verstreicht ungenutzt, Peter Köhler (Fraktionssprecher Bündnis 90/Die Grünen) fasst die Argumente der Autobahngegner noch einmal vergleichsweise kurz zusammen. CDU-Fraktionschef Bernd Haldorn macht klar, dass sich an der Position in seiner Partei nichts geändert habe. Die CDU wolle, dass Menden weiter in die Planungen integriert werde, lehne den Antrag daher ab. Ohnehin obliege die Entscheidung dem Bundestag, nicht dem Mendener Stadtrat. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Weige schlägt in die gleiche Kerbe. Und er bestätigt noch einmal: „An den Argumentationen hat sich nichts geändert.“

Showdown mit geheimer Wahl – und klarem Ergebnis

Schließlich kommt es zum Showdown, nach Antrag von Peter Köhler in geheimer Wahl. Am Ende steht ein „klares Ergebnis“, wie es Bürgermeister Dr. Roland Schröder nennt. 25 Stimmen für den Antrag, 30 dagegen. Da spielt es keine Rolle, dass ein Nein-Wahlzettel formal falsch ausgefüllt wurde. Der Antrag ist abgelehnt, im Ratssaal herrscht Ernüchterung. Die Autobahngegner, die vom Alten Rathaus zum Ratssaal gezogen waren und sich wohl schon auf eine Siegesfeier gefreut hatten, verlassen frustriert den Saal. Es ist eine weitere Niederlage, der Autobahnbau wird durch die Abstimmung nicht unwahrscheinlicher.

