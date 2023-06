Ein unvorhersehbarer Andrang – und viele helfende Hände

Menden. Viele Menschen reißen sich buchstäblich ein Bein aus für die Ferienbetreuung. Und doch reicht das nicht. Ein Kommentar.

Bei der Ferienbetreuung in Menden beißt sich die Katze sprichwörtlich in den Schwanz. Doch mit dem Finger auf andere zeigt dabei niemand. Und das ist auch gut so. Denn für zahlreiche Kinder ist die städtische Ferienbetreuung ein absolutes Highlight der Sommerferien. Es sind schöne Erinnerungen. Drei Wochen lang eine Flucht aus dem Alltag. Spielen. Freunde treffen. Spaß haben.

Dinge, die gerade in Zeiten der Corona-Pandemie lange nicht uneingeschränkt möglich waren. Über die Gründe für den Ansturm kann man derzeit nur spekulieren. Es scheint jedoch, dass in Menden gerade viel zusammenkommt.

+++ Hintergrund: Riesen Andrang auf städtische Ferienbetreuung in Menden +++

Zum einen ist es das erste Jahr ohne ausufernde Pandemie. Zum anderen sorgt der Ukraine-Krieg weiter dafür, dass Energiepreise landauf, landab steigen. So hoch, dass sich viele Familien schlicht keinen Urlaub mehr leisten können. Mittlere bis hohe vierstellige Beträge für ein paar Tage am Strand sprengen verständlicherweise so manche Familienkasse.

Team Stadtteilarbeit am Limit

Und dann sind da die Eltern, für die ein Urlaub in den Sommerferien beruflich nicht machbar ist. Sie wünschen sich Verlässlichkeit. Auf der Kluse ist diese Verlässlichkeit allerdings einem Gefühl des Glücksspiels gewichen. In Böingsen gibt es diese Verlässlichkeit zwar, allerdings werden den Verantwortlichen auch dort buchstäblich die Türen eingerannt. Freilich, ein Ansturm in diesem Ausmaß war für die Kluse weder für Stadt noch für Politik vorherzusehen. Das Team Stadtteilarbeit arbeitet am Limit – und trotzdem mit purer Freude und Enthusiasmus.

Mit der Abschaffung der Anmeldung zur Ferienbetreuung im November wollte man allen Kindern den Zugang ermöglichen. Teilhabe ist richtig und wichtig, besonders für sozial benachteiligte Familien. Die kostenfreien Mittagessen waren ein Bekenntnis der Mendener Politik zum Angebot – vollkommen zurecht. Und doch verschiebt sich das Problem nun. Vom Rathaus an einem kalten Novembertag hin zur Kluse an den ersten Tagen der Sommerferien.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden