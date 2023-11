Ermittlungen Einbruch in Firma am Bieberkamp: Zeugen gesucht

Menden Unbekannte haben jetzt ihr Unwesen in einer Mendener Firma getrieben. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter oder den Tätern.

Über ein Fenster sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Firmengebäude am Bieberkamp eingebrochen. Das teilt die Polizei jetzt mit.

„Ein Berechtigter stellte den Einbruch am Morgen fest und informierte die Polizei. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest“, so die Polizei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

