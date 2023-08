Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Menden nach Zeugen (Symbolbild).

Polizei Einbruch in Menden: Teure Baugeräte aus Container gestohlen

Menden. Aus einem Baucontainer haben Unbekannte in Menden hochwertige Baugeräte gestohlen. Wer hat etwas bemerkt? Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag (17. August) und Freitagabend (18. August) an der Keplerstraße in Menden in einen Baucontainer eingebrochen. Sie hebelten ein Vorhängeschloss auf und stahlen eine Reihe hochwertiger Baugeräte, darunter Trennschleifer, Pumpen und Stromaggregat. Anschließend brachen sie den Tank eines Baggers auf und entnahmen etwa 60 Liter Dieseltreibstoff.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Täter müssen mit einem Fahrzeug angerückt sein und müssen eine Weile an der Baustelle verbracht haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Menden, unter 02373/90990.

