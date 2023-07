Blaulicht Einbruch in Mendener Bäckerei: Täter scheitern an Tür

Menden. Keine „kostenlosen“ Brötchen für die Langfinger: Einbrecher scheitern beim Versuch in eine Mendener Bäckerei einzusteigen. Zeugen gesucht.

Ein Einbruch in eine Mendener Bäckerei ist gescheitert. Unbekannte Täter versuchten zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen in eine Bäckerei an der Hauptstraße einzubrechen. Der Versuch eine Tür aufzuhebeln misslang.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

