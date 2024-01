Einbruch in Mendener Firma: Diebe beladen weißen Sprinter

Menden Ein Zeuge hat am frühen Morgen Einbecher in der Horlecke in Menden beobachtet, die einen Sprinter beluden. Polizei fragt nach weiteren Hinweisen.

Ein Zeuge hat am Montagmorgen (15. Januar), gegen 3.30 Uhr, Einbrecher an einer Firma in der Horlecke in Menden beobachtet.

Mehrere Türen des Firmengebäudes in Menden aufgebrochen

Der Zeuge sah unter anderem, wie drei dunkel gekleidete Männer Gegenstände in einen weißen Sprinter luden. Anschließend stiegen sie in einen weiteren dunklen Pkw und fuhren zusammen mit dem Sprinter in Richtung Iserlohner Landstraße davon. Die Täter hatten zuvor mehrere Türen des Gebäudekomplexes aufgebrochen. Über das Diebesgut gibt es bislang noch keine Erkenntnisse.

Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

