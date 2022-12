Einbruch: Täter erbeuten in Menden Bargeld und Schmuck

Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Haus in Menden (Symbolbild).

Halingen. Einbrecher haben in einem Einfamilienhaus in Menden Geld und Schmuck erbeutet. Die unbekannten Täter durchwühlten Schränke und Schubladen.

Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, verschafften sich unbekannte Einbrecher am Donnerstag, zwischen 14 und 18.15 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Rittershausstraße in Menden. +++ Lesen Sie auch: Einbrecher hebeln Fenster auf und verwüsten Haus in Menden +++

Im Inneren des Hauses durchwühlten sie anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck und entkamen unerkannt. Hinweise zur Identität liegen bisher nicht vor.

Hinweise an die Polizei in Menden

Zeugen werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen.

