Einbruchssaison beginnt: Das rät die Polizei den Mendenern

Menden. In der dunklen Jahreszeit startet wieder die Einbruchssaison. Was die Polizei auch in Menden jetzt rät – gerade nach der Zeit des Lockdowns.

Bettlaken liegen zerrissen auf dem Boden. Der Spitzen-BH hängt hier, die karierte Boxershort dort. Alles ist durchwühlt, Gläser zerbrochen, der Goldschmuck verschwunden. Schnell wird klar: Hier waren Einbrecher am Werk. Das Fenster steht offen und kalte Luft bahnt sich den Weg ins Innere der Wohnung. Wer sein Zuhause so auffindet, steht in der Regel erst einmal unter Schock. +++ Menden: Einbrecher schlagen nachmittags Terrassenscheiben ein +++

„Da ist jemand in den intimsten Wohnbereich einer anderen Person eingedrungen – das hinterlässt oft einen psychischen Knacks bei den Opfern“, sagt Christof Hüls. Er ist Sprecher der Kreispolizeibehörde in Iserlohn und kann die Angst, die nach einem Einbruch in den Betroffenen herrscht, nachvollziehen. „Sobald es dunkler wird draußen, kommen auch mehr Täter aus ihren Löchern.“ Deshalb sei es wichtig, jetzt die eigenen Sicherheitsvorkehrungen zu checken und gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle nachzubessern. +++ Einbrecher steigen in Wohnhaus in Lendringsen ein +++

Weniger Homeoffice, mehr Chancen

Auch, weil die Menschen wieder unterwegs sind und weniger im Homeoffice arbeiten, als zu Lockdown-Zeiten, sollten Mendener sich auf die „Saison“ vorbereiten und einige Tipps beherzigen. „Stabile Fensterrahmen schrecken beispielsweise ab“, sagt Hüls. Oft würden auch schon kleine Nachbesserungen helfen, um die Hemmschwelle für Ganoven zu erhöhen. Die Verriegelung der Fenster durch Pilzzapfen oder ein sichereres Türschloss könnten relativ unkompliziert installiert werden, sagt der Experte. Meist würden Einbrecher Terrassentüren oder Fenster an der Gebäuderückseite nutzen, um sich Zugang zu verschaffen. Häuser, die verlassen wirken, sind beliebte Ziele. Ortsteile oder Viertel, in denen statistisch gesehen besonders oft eingebrochen wird, gebe es in Menden jedoch nicht.

„Wir müssen drei Tätergruppen unterscheiden“, sagt Hüls – es gebe Gelegenheitstäter, kriminelle Banden und Täter, die eine persönliche Beziehung zum Opfer haben. Jede Gruppe habe eine eigene Vorgehensweise. Während die einen das Umfeld und die Gewohnheiten ihrer Opfer kennen, würden sich beispielsweise Banden meist nicht vor Ort auskennen und nach einfachen Zielen suchen. „Wir bieten auch eine kostenlose Beratung an“, sagt Christof Hüls. So können sich Bürger bei seinem Kollegen Michael Hufnagel melden, der dann nach Hause kommt und mögliche Schwachstellen sucht. Auch finden sich auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Videos, in denen Hufnagel zeigt, wie schnell Türen und Fenster von Profis geknackt werden können – oft mit einfachsten Mitteln wie einem Schraubenzieher oder einer Scheckkarte in Sekundenschnelle. +++ Einbrecher über Weihnachten auf Diebeszug durch Menden +++

Niedrige Fallzahlen während des Lockdowns

Die Polizei geht davon aus, dass die Fallzahlen bald wieder steigen könnten. „Die Einbruchssaison startet“, sagt Christof Hüls. Während der Ausgangsbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie sei die Zahl der Einbrüche in Menden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant gesunken, so Hüls. Viele Menschen hätten das Haus nicht oder nur selten verlassen. Homeoffice, geschlossene Schulen und ausgebliebene Veranstaltungen trugen zum Trend bei. Einbrecher hatten es nicht so leicht, unbeobachtet ihr Unding zu treiben. „Es wäre zu diesem Zeitpunkt auch stärker aufgefallen, wenn sich jemand draußen herumgetrieben hätte. Und wenn, hätten wir ihn mit Sicherheit angehalten und gefragt, wohin er möchte. Vor allem während der Ausgangsbeschränkungen“, sagt der Polizeisprecher und ergänzt: Die Statistiken seien mit Vorsicht zu genießen und schwer zu vergleichen. Pauschale Aussagen darüber zu treffen, sei schwierig.

Kostenlose Beratung Unter 02372/90995510 ist Michael Hufnagel zu erreichen, der kostenlose Beratungsgespräche in puncto Einbruchsprävention anbietet.

Nicht nur die vermehrte Präsenz der Mendener habe Auswirkungen auf den Rückgang der Einbrüche geführt. „Wir beobachten auch, dass vermehrt Präventionshinweise beachtet werden.“ Das sei erfreulich und führe mittelfristig zum Rückgang der Einbrüche. Seine Tipps: Möglichst stabile Fensterrahmen, Fenster beim Verlassen des Hauses schließen und die Tür abschließen. Rollläden sollten tagsüber nicht geschlossen werden. „Das bietet keinen Einbruchsschutz. Sie können einfach hoch geschoben werden“, sagt der Polizeisprecher. +++ Gute Nachbarschaft schreckt Einbrecher ab +++

Und wenn man verreist? Dann sollte auf wachsame Nachbarn gesetzt werden, die hin und wieder ein Auge auf Wohnung oder Haus werfen. „Es hilft, den Briefkasten täglich zu leeren und die Mülltonnen zeitig reinzustellen.“ Denn dort wo die Post überquillt, vermuten Einbrecher leere Räumlichkeiten und ein leichtes Spiel. Und auch ein guter Versicherungsschutz hilft nicht gegen das beklemmende Gefühl, das bleibt, wenn Fremde die heimische Wohlfühlzone durchwühlt haben.