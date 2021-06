Einbruchsversuch in Menden scheitert: Wer hat etwas gesehen?

Platte Heide. An der Ostpreußenstraße in Menden haben unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Die Polizei fragt nach verdächtigen Personen.

Innerhalb der letzten Tage versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Ostpreußenstraße in Menden einzudringen. Dieser Einbruchsversuch scheiterte, weil die Tür dem Ansinnen Stand hielt. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Es entstanden Sachschäden durch Hebelspuren an der Tür.

Die Polizei in Menden nimmt sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der Platte Heide unter 02373/ 9099-0 entgegen.

+++Polizeistatistik für Menden: Corona kein Schutz vor Einbruch+++

Polizei in Märkischen Kreis berät zum Thema Einbruchschutz

Tipp der Polizei: Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise sind zu finden auf www.polizei-beratung.de

