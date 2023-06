Eine Mendener Party zwischen Zapfsäule und Waschstraße

Ein Teil der Total-Tankstelle an der Werler Straße wird am Wochenende für das Tankstellen-Fest gesperrt.

Menden. An der Werler Straße wird gefeiert. Doch das etwas anders als man denken mag. Was das Team der Total-Tankstelle plant.

Es ist wohl eine der etwas außergewöhnlicheren Veranstaltungen in Menden: Das Team der Total-Tankstelle an der Werler Straße will am heutigen Samstag eine große Party feiern. Mitten auf der Tankstelle. Wie das gehen soll und was die Veranstalter geplant haben – die WP fragte nach.

Eigentlich geht’s auf der Tankstelle immer recht flott. Ran an die Zapfsäule, auftanken, bezahlen – und weiter. Doch am kommenden Wochenende will das Team der Total-Tankstelle, dass die Mendenerinnen und Mendener auch mal länger vorbeischauen als nur auf einen vollen Tank. Der Inhaber will seinen Studienabschluss feiern, erklärt Mitarbeiter Berat Cetiner. Nach dem Rummel um die Pfingstkirmes wollte man nun die Gelegenheit am kommenden Samstag nutzen. Los geht’s gegen 14 Uhr, ein festes Ende habe man sich jedoch nicht gesetzt.

Eingeschränkter Tankbetrieb – Gewinne möglich

Doch damit das Tankstellen-Fest mehr als nur Bratwurst und Bier zu bieten hat, haben sich die Organisatoren etwas überlegt: ein Ringer-Showmatch des KSV Hagen. Das Ringen zählt heute zu den ältesten olympische Sportarten überhaupt. „Daneben gibt natürlich eine Hüpfburg für die Kinder und eine Grillbude mit Bier von der Theke für die Eltern“, sagt Cetiner.

Größerer Andrang dürfte zwischen den Zapfsäulen allerdings zu einem kleinen Verkehrschaos führen. Besucher sollten daher auf den Parkplatz am Hönne-Berufskolleg ausweichen. Zu Fuß seien es dann nur noch rund fünf Minuten bis zum Tankstellen-Fest. Der Betrieb an der Werler Straße am Samstag, 10. Juni, läuft durch das Fest allerdings nur eingeschränkt. „Die Tankfläche wird abgesperrt. Aber wir müssen zumindest zwei Säulen freihalten für Not- und Pflegedienste“, erklärt Cetiner. Billigeren Sprit gibt es jedenfalls nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden