Eiskaltes Vergnügen: Wieder Eisbaden im Bürgerbad Leitmecke

Menden Nach Jahren der Abstinenz findet wieder das beliebte Eisbaden im Bürgerbad Leitmecke statt. Kostümierungen auch diesmal ausdrücklich erwünscht.

Nach Jahren der Abstinenz findet am Samstag, 6. Januar 2024, wieder das beliebte Eisbaden im Bürgerbad Leitmecke statt. Zuletzt hatte der Verein 2020 zum Sprung ins eisige Wasser eingeladen.

„Wir freuen uns, nach einigen Jahren der Unterbrechung dieses einmalige, erfrischende Schwimmvergnügen zum Jahresbeginn 2024 wieder veranstalten zu können“, so der 2. Vorsitzende der Leitmecke, Thomas Pätzold, bei Bekanntgabe dieses Events. Der Einlass am 6. Januar ist bereits um 10 Uhr. Gestartet wird in kleinen Gruppen ab 11 Uhr. Jeder Teilnehmende erhält eine Urkunde, die den Titel „Eisbader“ offiziell verleihen wird.

Originelle Kostüme der teilnehmenden Schwimmer sind erwünscht. Die besten drei Kostümierungen werden selbstverständlich angemessen prämiert. Im Anschluss an das erfrischende Bad sorgen die ehrenamtlichen Helfer des Bürgerbadvereins wieder für warme Getränke und einen leckeren Imbiss.

Die Veranstalter wünschen sich im Januar 2024 wieder ein richtiges Eisbaden. Foto: Thomas Pätzold / Bürgerbadverein Leitmecke

„Jeder Teilnehmer muss sich der Verantwortung für seine aktive Teilnahme bewusst sein. Wir haben mit Tauchern und dem Arbeiter Samariterbund für ausreichend Sicherheit gesorgt, dennoch verbleibt, je nach Witterung und Temperatur, immer noch ein Restrisiko für die Gesundheit der Schwimmer,“ sagt Pätzold. Und fügt augenzwinkernd hinzu: „Aber ich weiß, dass die Sauerländer robust und nahezu unverwüstlich sind, sodass alle unbeschadet die zu dem Zeitpunkt wohl kälteste Badewanne Mendens verlassen werden.“

Beim Eisbaden in der Leitmecke sind auch Zaungäste willkommen

Anmelden zu diesem eiskalten Kult-Event kann sich jeder mutige Teilnehmer unter: www.leitmecke.de oder vor Ort. Für warme Getränke und Imbiss gesorgt, der Eintritt ist frei. Die Teilnahme erfolgt in Eigenverantwortung. Die Einladung gilt selbstverständlich auch den Zaungästen, die nicht ins Wasser gehen, sondern die Eisbadenden anfeuern, heißt es vonseiten des Leitmecke-Teams.

