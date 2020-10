Elfter Corona-Toter in Menden – nach Auslandsaufenthalt

Trauer in Menden: Ein 76-jähriger Senior ist in seiner Wohnung in der Hönnestadt mutmaßlich an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben. Der Mann hatte sich während einer Auslandsreise mit dem Coronavirus angesteckt und stand deshalb unter häuslicher Quarantäne, teilt das märkische Kreis-Gesundheitsamt mit. Die Gesamtzahl der Corona-Toten steigt in Menden damit auf elf. Die Hönnestadt weist somit jetzt genau ein Drittel aller Todesopfer im Märkischen Kreis auf.

Märkischer Kreis nähert sich dem Inzidenz-Grenzwert von 50

Im gesamten MK-Gebiet ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch auf 46,6 (Dienstag: 42,7) angestiegen. Damit nähert sich auch der Märkische Kreis weiter der Warnstufe von 50 Infektionsfällen an. Im Mendener Rathaus berät deshalb in Kürze der „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“. Dieser Stab will weitere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Darunter könnte etwa die Ausweisung von Bereichen in der Innenstadt fallen, die nur noch mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden dürfen. Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

Auch im Kreis Unna ist der Inzidenzwert laut RKI nochmals stark angestiegen. Er liegt jetzt mit 90,4 (Dienstag: 83,8) und damit fast doppelt so hoch wie im MK. In einigen Städten des Kreises Unna gilt in Teilbereichen jetzt auch draußen eine Maskenpflicht. Das gilt auch für Fröndenberg.