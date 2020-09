Ergebnis der Stichwahl: Marco Voge aus Balve Landrat im MK

Märkischer Kreis. Spannende Wahl des neuen Landrats: Im Märkischen Kreis haben sich die Kandidaten einer Stichwahl gestellt. So haben sich die Wähler entschieden.

Im ersten Anlauf am 13. September erreichte keiner der sechs Bewerber im Märkischen Kreis die absolute Mehrheit bei der Wahl des neuen Landrats. Deshalb mussten die Wählerinnen und Wähler nun ein weiteres Mal zur Wahlurne.

Dabei hatten sie die Wahl zwischen dem Balver Marco Voge (CDU) und dem Lüdenscheider Volker Schmidt (SPD). Beide konnten im ersten Durchgang die meisten Stimmen für sich verbuchen. Die Stichwahl ergab sich nun folgendes Ergebnis:

Landratswahl Marco Voge (CDU) 56,36 % Volker Schmidt (SPD) 43,64 %

Damit steht fest: Marco Voge ist Landrat im Märkischen Kreis und wird den Kreis in den kommenden fünf Jahren im Landrat repräsentieren. "Ich freue mich über das tolle Ergebnis. Landrat wird man nicht alleine. Ein großer Dank geht an meine Ehefrau Pamela, an die Wählerinnen und Wähler sowie an diejenigen, die mich in den vergangenen Wochen unterstützt haben“, war Voges erster Kommentar. Er konnte 12 der 15 Städte und Gemeinden gewinnen. In seiner Heimatstadt Balve holte er stattliche 80,28 Prozent.

Voge wird sein Landtagsmandat bis zum 31. Oktober ausfüllen, dann wechselt er ins Lüdenscheider Kreishaus. Volker Schmidt gratulierte seinem neuen Chef: „Es war ein fairer Wahlkampf. Dafür bedanke ich mich. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, auch wenn die Chance zu gewinnen gering war."

Die Politiker verfolgten auch die Auszählung in den drei Städten und Gemeinden, in denen die Bürgermeisterposten in der Stichwahl vergeben werden mussten. Besonders knapp war es in Iserlohn, dort setzte sich Michael Joithe (50,08 Prozent, Die Iserlohner) gegen Eva Kirchhoff (49,92 Prozent, CDU) durch. In Menden siegte der parteilose Dr. Roland Schröder mit 74,52 Prozent deutlich gegen Sebastian Arlt (25,48 Prozent) von der CDU. In Lüdenscheid setzte sich Sebastian Wagemeyer (SPD) mit 55,04 Prozent gegen Christoph Weiland (CDU) mit 44,96 Prozent durch.

