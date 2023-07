Polizei Erneut Brandstiftung: Gartenzaun in Lendringsen in Flammen

Lendringsen. Die Brandserie in Lendringsen reißt nicht ab. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannte es erneut, diesmal an der Karl-Becker-Straße.

In der Nacht von Dienstag (18. Juli) auf Mittwoch (19. Juli), gegen 2 Uhr, brannte es erneut in Lendringsen. Dieses Mal war ein Gartenzaun vor einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Becker-Straße betroffen. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages.

Die Polizei geht derzeit erneut von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Tatzusammenhänge zu vorherigen Bränden in Lendringsen werden geprüft. Anfang Juni hatte in einem Waldstück in Lendringsen ein Harvester gebrannt, danach brannte es noch mehrfach, einmal auch an zwei Stellen zugleich.

Polizei fragt nach erneuter Brandstiftung nach Zeugenhinweisen

Zuletzt stand am Samstagmittag am Salzweg trockenes Geäst und Laub auf einer Fläche von fünf Quadratmetern in Flammen. Aufgrund von mehreren kleinen Brandherden geht die Polizei auch in diesem Fall von Brandstiftung aus.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

