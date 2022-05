Erneut Einbruch in Mendener Kiosk – Verdächtige beobachtet

Bei einem erneuten Einbruch in einen Kiosk in Menden wurden Verdächtige beobachtet. Die Polizei fragt jetzt nach Hinweisen.

Menden. Erneut wurde innerhalb weniger Tage in einen Kiosk an der Hauptstraße in Menden eingebrochen. Es gibt eine Beschreibung der Tatverdächtigen.

Zum zweiten Male innerhalb weniger Tage wurde in einen Kiosk an der Hauptstraße in Menden eingebrochen – diesmal in der Nacht zu Freitag. In diesem Fall wurden allerdings Tatverdächtige beobachtet. Die Polizei fragt nach Hinweisen.

Ein Zeuge sah, wie sich gegen 0.30 Uhr zwei etwa 15- bis 16-Jährige Zugang zu dem Inneren verschafften. Sie schoben einen Rollladen hoch, knackten ein Schloss und öffneten ein Schiebefenster. Sie müssen eine erhebliche Menge an Tabak- und Süßwaren, Parfüm und Alkohol entwendet haben. +++ Lesen Sie auch: Gruppen prügeln sich in Menden: 50-jährige Frau bewusstlos +++

Die Jugendlichen flüchteten nach dem Einbruch in Richtung Bahnhof

Als die Jugendlichen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Bahnhof. Einer der Täter saß auf einem Fahrrad, der zweite ging zu Fuß. Der Radfahrer war komplett schwarz angezogen – einschließlich Mütze und Maske. Auch der zu Fuß Flüchtende trug schwarz.

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch. Die Einbrecher stahlen diverse Alkoholika und Zigaretten.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

