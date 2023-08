Wie bei diesem Brand einer Gartenhütte in Lendringsen im Jahr 2016 hat jetzt am Amselweg ein solcher Holzbau in Flammen gestanden. Die Kripo ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Serientäter Wieder Brandstiftung in Lendringsen: Gartenhütte in Flammen

Lendringsen. Die Tatserie nimmt kein Ende: Wieder hat es in Lendringsen gebrannt, wieder ermittelt die Kripo wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Wieder eine Brandstiftung in Lendringsen: In der Nacht auf Dienstag ist gegen 0.35 Uhr eine Gartenhütte aus Holz am Amselweg in Flammen aufgegangen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung. Dabei werden, wie es heißt, „Zusammenhänge zu den vorangegangenen Bränden in Lendringsen im Rahmen der Ermittlungstätigkeit geprüft“.

Serien-Brandstiftungen halten Lendringsen seit Monaten in Atem

Gemeint sind damit die Serien-Brandstiftungen, die Lendringsen seit Monaten in Atem halten. Dabei gingen mittlerweile ein teurer Harvester, ein Wohnmobil und ein Auto, ein Gartenzaun und mehrere Wald- und Wiesenflächen in Flammen auf. Wohl nur dem Zufall ist es verdanken, dass in Lendringsen noch kein Mensch zu Schaden gekommen ist.

Warum immer Lendringsen? Kommt der Täter aus dem Ort?

Warum es ausgerechnet immer nur Lendringsen trifft, ist eine offene Frage, die im Ort viel diskutiert wird.. So könnte der Täter aus Lendringsen stammen, der Bezug zum Ort kann aber auch ein ganz anderer sein. Tatsache ist, dass die immer neuen Brandlegungen mittlerweile für große Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil sorgen. Zugleich könnten gerade Anwohner durch verstärkte Aufmerksamkeit womöglich den entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass der Täter bald gefasst wird.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Feststellungen im aktuellen Fall nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

