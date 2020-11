Erneuter Corona-Fall an Gesamtschule Fröndenberg

Fröndenberg. Wieder ein Corona-Fall an der Gesamtschule Fröndenberg. Nachdem der gesamte Jahrgang 9 betroffen war, lernt nun auch die EF von Zuhause.

Wieder ein Corona-Fall an der Gesamtschule Fröndenberg. Die Jahrgangsstufe EF muss am Montag, 23. November, auf Distanz unterrichtet werden. Grund ist ein Schüler, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat und daraufhin in Isolation gesetzt wurde. „Zur Klärung, welche Kontaktpersonen betroffen sind, nimmt die EF am 23. November am Lernen auf Distanz teil. Wir gehen davon aus, dass morgen der Unterricht in Präsenz stattfindet“, schreibt die Schule am Montag auf ihrer Internetseite.

Immer wieder müssen Schüler und ganzen Klasse der Gesamtschule in Quarantäne. In vielen Fällen handelt es sich lediglich um Verdachtsfälle, die sich nach Testung als negativ herausstellen. Indes gibt es aber auch immer wieder mit Covid-19 infizierte Schüler und Schülerinnen. Zuletzt musste der gesamte neunte Jahrgang daher von Zuhause unterrichtet werden. „Aufgrund der großen Zahl der betroffenen Schülerinnen und Schüler des Jahrganges und zur Vermeidung weiterer Infektionen wird der gesamte Jahrgang 9 bis einschließlich 27. November im Lernen auf Distanz unterrichtet“, hieß es in der vergangenen Woche.