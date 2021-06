Erste Kommune im Märkischen Kreis coronafrei

Iserlohn/Märkischer Kreis. Der Inzidenzwert liegt bei 43,4, 59 Neuinfektionen und einen Todesfall meldet das Kreisgesundheitsamt.

Als erste Kommune im Märkischen Kreis ist Schalksmühle coronafrei. Kreisweit sinkt die Zahl der Infizierten auf 357. Das sind 33 Prozent akut Infizierte weniger als vergangene Woche Montag. Sie dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 378 Kontaktpersonen. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich statistisch gesehen in den letzten sieben Tagen 43,4 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Das ist eine um 11 Prozent niedrigere Inzidenz als vergangenen Montag. Über das Wochenende registrierte das Gesundheitsamt 59 Neuinfektionen.

Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Halver (+1), Hemer (+2), Herscheid (+1), Iserlohn (+4), Kierspe (+3), Lüdenscheid (+19), Meinerzhagen (+5), Plettenberg (+1) und Werdohl (+23). Das Gesundheitsamt hat auch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert. Aus Halver verstarb eine 58-jährige Patientin. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 gingen beim Märkischen Kreis insgesamt 20.728 Coronanachweise ein. 19.966 Personen haben die Infektion seitdem überstanden. 405 Einwohner sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

In den Krankenhäusern werden zurzeit noch 32 Covid-19-Patienten behandelt, davon 8 intensivmedizinisch, 5 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 7 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 6 Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. In Schulen sind 20 und in Kitas 3 Coronafälle bekannt. Die Gesundheitsdienste hatten für Montag 74 PCR-Tests geplant, 45 am Standort Lüdenscheid, 24 an der Abstrichstelle am Seilersee in Iserlohn und 5 mobil.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 11 Infizierte, 713 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 25 Tote

• Balve: 1 Infizierter, 365 Gesundete und 1 Kontaktperson und 4 Tote

• Halver: 5 Infizierte, 940 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Hemer: 10 Infizierte, 1.430 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 27 Tote

• Herscheid: 3 Infizierte, 207 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Iserlohn: 63 Infizierte, 4.163 Gesundete, 75 Kontaktpersonen und 75 Tote

• Kierspe: 14 Infizierte, 960 Gesundete, 16 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Lüdenscheid: 99 Infizierte, 4.029 Gesundete, 78 Kontaktpersonen und 75 Tote

• Meinerzhagen: 30 Infizierte, 1.468 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 28 Tote

• Menden: 12 Infizierte, 2.103 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 54 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 5 Infizierte, 291 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Neuenrade: 7 Infizierte, 534 Gesundete und 8 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Plettenberg: 21 Infizierte, 1.360 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 32 Tote

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 346 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Werdohl: 76 Infizierte, 1.057 Gesundete, 82 Kontaktpersonen und 32 Tote

Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

