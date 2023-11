Antrag auf Gedenktafel Europa-Union will Opfer in Erinnerung rufen

Menden 37 Mendener Sinti kamen in KZs ums Leben. Mit einer Gedenktafel will die Europa-Union MK jetzt an diese NS-Opfer in Menden erinnern.

Anders als für die jüdischen Opfer der NS-Zeit, derer am heutigen Jahrestag der November-Pogrome gedacht wird, gibt es für die NS-Opfer unter den Mendener Sinti bis heute keine Gedenkstätte. Das hat auch damit zu tun, dass einige dieser Mendener Familien bis heute ihre Nachnamen nicht auf einer Gedenktafel lesen wollen. „Viele auch aus Angst, wieder als ,Zigeuner‘ identifiziert und verunglimpft zu werden“, weiß Dr. Gabriele Schulte-Kurteshi, die Vorsitzende der Europa-Union MK.

Die Mendenerin hat jüngst die viel beachtete Ausstellung mit Sinti-Bildern von Otto Pankok in der Heilig-Geist-Kirche organisiert. Schon vor Jahren schrieb die ehemalige Leiterin des Rahel-Varnhagen-Kollegs in Menden die Geschichte und die Schicksale der Mendener Sinti während der Nazi-Herrschaft detailliert auf. Aktuell hat Schulte-Kurteshi beim Bürgermeister einen Antrag auf das Anbringen einer Gedenktafel gestellt – „zur Erinnerung an die während des Porajmos ermordeten Mendener Sinti“. Porajmos ist ein Wort in Romanes. Es bedeutet „das Verschlingen“.

Der Europa-Union gehe es mit dem Anliegen darum, „die Erinnerung an die Ermordeten in das kollektive Stadtgedächtnis zurückzuholen“, sagt Schulte-Kurteshi. Bei Vorüberlegungen mit dem Kulturbüro der Stadt Menden sei der Park vor dem Gymnasium an der Hönne als Gedenkort vorgeschlagen worden.

