Weihnachten Evangelische Gemeinde in Menden sagt alle Gottesdienste ab

Menden. Bis 10. Januar sind alle Gottesdienste der Evangelischen Gemeinde Menden abgesagt. Aber es gibt verschiedene Alternativangebote.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Menden hat angesichts der hohen Corona-Zahlen beschlossen, alle Gottesdienste bis einschließlich 10. Januar abzusagen. Die Kirchengemeinde folgt damit der dringenden Empfehlung der Westfälischen Landeskirche, auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten.

„Die Entscheidung macht uns traurig“, sagt Pfarrerin Dorothea Goudefroy, Vorsitzende des Presbyteriums. „Die Weihnachtsbotschaft von der Liebe Gottes soll die Menschen erreichen. Leider ist es in diesem Jahr ein Gebot der Liebe, Abstand zu halten.“ Zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus verzichtet die Evangelische Gemeinde darum in diesem Jahr auf jede Form der Versammlung. Das Presbyterium nimmt damit seine Verantwortung in der Zeit der Pandemie wahr. Die Weihnachtsbotschaft soll aber auf anderem Weg die Menschen erreichen. Dazu sind verschiedene Wege erarbeitet worden.

Offene Kirchen

Am vierten Advent sowie vom 1. Weihnachtstag bis zum 10. Januar sind die Heilig-Geist-Kirche, die Erlöserkirche und das Paul-Gerhardt-Haus zu den angekündigten Gottesdienstzeiten für das stille Gebet geöffnet. Die Heilig-Geist-Kirche ist auch an Heiligabend um 23 Uhr geöffnet. Pfarrer und Pfarrerin stehen für ein Gespräch zur Verfügung.

„Besuch an der Krippe“ Heiligabend

Die Heilig-Geist-Kirche ist Heiligabend von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Besucher je eines Hausstandes können auf einem Rundweg durch die Kirche die Krippe betrachten, Musik hören und eine Weihnachtsmeditation mit nach Hause nehmen. Es ist nicht möglich, in der Kirche Platz zu nehmen.

Weihnachtsläuten

Die Glocken aller evangelischen Kirchen im Kirchenkreis Iserlohn läuten Heiligabend um 22 Uhr – ein Moment, an all die Menschen zu denken, die uns gerade fehlen und denen ebenso das Licht der Weihnacht leuchtet.

Weihnachten zu Hause feiern

Eine kurze Andacht, die sich auch für Familien mit Kindern eignet, lädt ein, Weihnachten zu Hause zu feiern. Diese Andacht kann von der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde heruntergeladen werden (www.kirche-in-menden.de). Zusätzlich liegt sie ab dem vierten Advent draußen vor den drei Kirchen/Gemeindehäusern zum Mitnehmen aus.

Weihnachtsgottesdienst aus der Heilig-Geist-Kirche online

Ein Weihnachtsgottesdienst aus Menden steht ab 15 Uhr an Heiligabend auf der Homepage (www.kirche-in-menden.de) bereit.

Gespräche am Telefon

Auch über die Feiertage und den Jahreswechsel sind die Seelsorger telefonisch erreichbar (Pfarrerin Dorothea Goudefroy, 02373/1704249; Pfarrer Frank Fiedler 02373/3213; Pfarrer Maria Huhn 02373/7602760).

