Ex-BILD-Chef Kai Diekmann spricht in Menden Klartext

Ex-BILD-Chefredakteur Kai Diekmann kommt am 17. Oktober ins Theater am Ziegelbrand in Menden.

Menden. Ein prominenter Name reiht sich an den nächsten. Spannende Themen sorgen für Abwechslung. Das Programm für den Autorenherbst steht.

Altbundespräsident Joachim Gauck durfte sich zuletzt bei seiner Lesung auf der Wilhelmshöhe sogar ins Goldene Buch der Stadt eintragen, doch die nächsten prominenten Namen, die auf Einladung der Buchhandlung Daub nach Menden kommen werden, sind längst bekannt. Die Besucher erwartet beim Autorenherbst eine spannende Mischung. Und das Beste: Tickets gibt es bereits jetzt im Vorverkauf. Der Überblick:

Andreas Englisch – Das Vermächtnis von Papst Franziskus

Die katholische Kirche befindet sich in einer tiefen Krise. So viele Austritte wie nie zuvor, ein mangelhafter Umgang mit Missbrauchsskandalen in Deutschland und keine Perspektive für Frauen. Andreas Englisch gilt als Papst-Kenner und zieht Bilanz, nachdem Papst Franziskus vor zehn Jahren als Hoffnungsträger gewählt wurde. Reformen wurden damals gefordert, doch der Papst kämpft auch innerhalb der Kirche mit Konfrontationen. Englisch, der Papst Franziskus oft getroffen und ihn auf seinen Reisen begleitet hat, kommt am Mittwoch, 11. Oktober, nach Menden. Ungewöhnlich: Der katholische Buchhändler Andreas Wallentin lädt den katholischen Experten für seinen Vortrag über das katholische Kirchenoberhaupt in die evangelische Heilig-Geist-Kirche ein. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 21 Euro.

Kai Diekmann – Ich war BILD

Das Medium BILD ist umstritten, der Chefredakteur als Taktgeber ist damit fast zwangsläufig auch. Keiner war länger amtierender Chefredakteur als Kai Diekmann. Er blickt in seinem Buch auf 16 Jahre BILD, auf ein Leben zwischen Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandalen. Dabei gewährt er exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Europas auflagenstärkster Boulevardzeitung. Neugierig? Die Lesung beginnt am Dienstag, 17. Oktober, um 19 Uhr im Theater am Ziegelbrand. Eintritt: 19/21 Euro

Frank Goosen – Spiel ab!

Ein genialer Unterhalter und ein Mann aus dem Pott. Frank Goosen greift in seinem neuen Buch mal wieder eines seiner absoluten Lieblingsthemen auf: Fußball. Dabei erzählt er mit Witz und Herz, seine Leseshow am Dienstag, 24. Oktober, im Theater am Ziegelbrand ist keinesfalls nur etwas für Fußballfans. Spaß ist ab 19 Uhr garantiert. Eintritt: 17/19 Euro

Martin Walker – Troubadour

Kultur und Gastronomie treffen aufeinander, wenn Martin Walker am Freitag, 27. Oktober, über den 15. Fall für Bruno Chef de police berichtet. Im Restaurant Il Campo am Golfplatz Gut Neuenhof in Fröndenberg erwartet die Gäste neben der Lesung ein Drei-Gänge-Menü. Beginn ist um 19 Uhr. Eintritt (inkl. Menü): 54 Euro

Ute Lemper – Die Zeitreisende

In der vergangenen Woche ist Ute Lemper 60 Jahre alt geworden. Die Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin macht jetzt als Autorin auf sich aufmerksam. Sie berichtet über ihr Leben als Weltstar, gewährt Einblicke hinter den Vorhang. Das ist spannend, denn Ute Lemper gilt als äußerst tiefgründig. Ob sie am Montag, 6. November, ab 19 Uhr im Theater am Ziegelbrand auch eine Gesangseinlage geben wird? Eintritt: 18/20 Euro

Andreas Pflüger – Wie sterben geht

Ein spannender Thriller steht am Mittwoch, 8. November, ab 19 Uhr im Theater am Ziegelbrand im Mittelpunkt. Andreas Pflüger nimmt das Publikum und seine Leserschaft mit in die Welt der Spionage und Gegenspionage auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Eintritt: 15/17 Euro

Lena Gillhaus – Verschickungskinder

Mehr als 15 Millionen Mal wurden Kinder in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR zur Kur geschickt. Die Journalistin Lena Gillhaus erzählt über die Hintergründe der Kinderverschickung, liefert aber auch Erlebnisberichte. Im Theater am Ziegelbrand ist sie am Montag, 13. November, ab 19 Uhr zu erleben. Eintritt: 15/17 Euro

Dorothee Röhrig – Du wirst noch an mich denken

Als Dorothee Röhrig auf ein altes Foto ihrer Mutter stößt, setzt sich ein Gedankenkarussell in Bewegung. Was weiß sie über diese Frau, die 18 war, als ihr Vater, der Widerstandskämpfer Hans von Dohnanyi, hingerichtet wurde? Eine besondere Familiengeschichte, die am Mittwoch, 15. November, ab 19 Uhr im Theater am Ziegelbrand zu erleben ist. Eintritt: 15/17 Euro

Rafik Schami: Wenn du erzählst, erblüht die Wüste

Rafik Schami gilt als einer der besten Erzähler der Welt. Wann immer er in Menden war, hat er das Publikum begeistert. Er erzählt Märchen aus 1001 Nacht so, dass sich der Zuhörer oder Leser an den Ort des Geschehens versetzt fühlt. Wer das nicht verpassen will, sollte sich den Donnerstag, 23. November, vormerken. Dann ist Rafik Schami ab 19 Uhr auf der Wilhelmshöhe zu erleben. Eintritt: 18/20 Euro

Axel Hacke: Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten

Bestsellerautor Axel Hacke macht sich auf die Suche nach einem aktuell fast vergessenen Gemütszustand: der Heiterkeit. Unterhaltsam, klug und persönlich erklärt er, warum Heiterkeit eine Lebensphilosophie ist, was sie vom Witz unterscheidet, und warum sie manchmal auch Arbeit macht. Zu erleben ist Axel Hacke am Donnerstag, 7. Dezember, ab 19 Uhr in der neuen Aula des Gymnasiums an der Hönne. Eintritt: 19/21 Euro

Christine Westermann und Vincent Moissonnier

Christine Westermann setzt den literarischen Schlusspunkt im Jahr 2023. Am Donnerstag, 14. Dezember, stellt sie ab 19 Uhr ihre Lieblingsbücher auf der Wilhelmshöhe vor. Im Zweiten Teil führt sie dann ein Interview mit dem Gastronom Vincent Moissonnier. Dabei geht es auch um Stilbewusstsein. Eintritt: 17/19 Euro

Vorschau auf 2024: Klaus-Peter Wolf und Anselm Grün

Der bekannteste Nordsee-Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf ist am Dienstag,. 27. Februar 2024, ab 19 Uhr mit seinem neuen Buch „Ostfriesenhass“ auf der Wilhelmshöhe zu Gast (Eintritt: 18/20 Euro). Ein Wiedersehen gibt es auch mit Pater Anselm Grün, der am Montag, 27. Juni 2024, nach Menden kommt. Der genaue Ort steht noch nicht fest (Eintritt: 17/19 Euro).

Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Daub, Unnaer Straße 7, Tel. (02373) 3065, buch-daub.de.

