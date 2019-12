Ex-Bundespräsident Gauck kommt für Lesung nach Menden

Gerade erst ist der Autorenherbst traditionsgemäß mit den „Lieblingsbüchern“ von Christine Westermann auf der Wilhelmshöhe zu Ende gegangen, da steht bereits der Autorenfrühling der Buchhandlung Daub in den Startlöchern. Gleich zu Jahresbeginn werden in Menden zwei Hochkaräter erwartet. Später zeigt sich Frank Goosen von einer neuen Seite, Geschichtenerzähler Rafik Schami hat sein Kommen erneut zugesagt – und der Psychiater und, wie er von sich selbst sagt, „nette Narzisst“, Dr. Pablo Hagemeyer gesteht: „Ich bin ein Arschloch“.

Eröffnung

Zur Eröffnungsveranstaltung am Freitag, 10. Januar, hat Andreas Wallentin mit Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, gleich einen Hochkaräter zu Gast. „Er war total schwer zu bekommen“, blickt Wallentin zurück.

Kubicki ist Rechtsanwalt und Volkswirt, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, seit der Bundestagswahl 2017 erneut Mitglied des Deutschen Bundestages und „einer der schillerndsten Politiker des Landes“, wie Andreas Wallentin sagt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr auf der Wilhelmshöhe, Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro.

Ex-Bundespräsident

Gut zwei Wochen später hat sich der nächste Promi-Gast dem Thema Toleranz verschrieben. Joachim Gauck, ehemaliger Bundespräsident, wir am Dienstag, 28. Januar, auf der Wilhelmshöhe erwartet. Wie Andreas Wallentin ihn von Menden überzeugen konnte? Vor einem halben Jahr etwa habe er einen persönlichen Brief geschrieben, ihn nach Menden eingeladen, und mit den Worten „das gefällt Herrn Gauck“ zwei Termine zur Auswahl bekommen. Karten für die Veranstaltung, die um 19.30 Uhr beginnt, gibt es für 16 Euro im Vorverkauf.

Donna Leon Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Gast aus Amerika

Diese Bestseller-Autorin will Andreas Wallentin schon seit Jahrzehnten, wie er sagt, nach Menden holen. Für Mittwoch, 3. Juni, ist es ihm endlich gelungen.

Die US-amerikanische Schriftstellerin Donna Leon kommt 2020 mit ihrem neuen Buch „Geheime Quellen – Commissario Brunettis 29. Fall“ nach Deutschland – und eben diesmal auch nach Menden. Die Journalistin und Moderatorin Shelly Kupferberg wird Donna Leon auf der Wilhelmshöhe übersetzen. Karten: 19 Euro.

Schauspieler

Schauspielerin Muriel Baumeister beschreibt in ihrem Buch ihren Alkoholentzug Foto: Annette Riedl / dpa

Muriel Baumeister ist zwei Jahren trocken. Ihren Alkoholentzug beschreibt die Schauspielerin schonungslos in ihrem Buch „Hinfallen ist keine Schande, nur liegenbleiben“, das sie am Mittwoch, 29. Januar, 19.30 Uhr im Theater Am Ziegelbrand vorstellt. Karten im Vorverkauf: 16 Euro. Mit „Der Lack ist ab“ hat Kai Wiesinger ein Buch über Menschen zwischen 40 und 50 geschrieben. Der Schauspieler liest daraus am Mittwoch, 12. Februar, 19.30 Uhr, im Theater Am Ziegelbrand (16 Euro).

Kooperationsveranstaltungen

Gemeinsam mit dem Hospizkreis Menden hat Andreas Wallentin Christiane und Hans-Christoph zur Nieden in den Alten Ratssaal eingeladen. Die beiden berichten am Freitag, 28. Februar, über den Umgang mit Sterbefasten. Karten im Vorverkauf: 12 Euro.

Dass Reinhard Sprenger sein Buch „Magie der Konflikte“ in Menden vorstellt, freut Andreas Wallentin besonders. Er trete lediglich in drei Buchhandlungen in Deutschland auf. Sprenger kommt aus der Wirtschaft und gilt als Führungsexperte. Auf der Wilhelmshöhe ist er auf Einladung von Daub und dem Inititiativkreis Mendener Wirtschaft (IMW) am Mittwoch, 1. April, ab 19.30 Uhr zu erleben. Karten im Vorverkauf: 16 Euro. Ihr ihres investigativen Buch „Die Klimaschutz-Lobby“, das Ende März erscheint, bringen Susanne Götze und Annika Joeres am Mittwoch, 1. April, mit in den Alten Ratssaal. VHS und Daub laden gemeinsam ein. Karten im Vorverkauf: 12 Euro.

Auswärts

Mit zwei Veranstaltungen geht Andreas Wallentin diesmal auch in die Nachbarstädte.

Rainer Schmidt, der viele Jahre für die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft in Bonn tätig war, präsentiert am Dienstag, 21. Januar, seinen Thriller „Michael Benton - Die Toten des tiefen Staates“ in den Räumen der neuen Stadtbücherei Fröndenberg. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten im Vorverkauf kosten 8 Euro.

Lisa Keil Foto: Privat

In der Sokola.de in Balve-Langenholthausen wird Bestseller-Autorin Lisa Keil am Mittwoch, 29. April, ihren zweiten Roman „Hin und nicht weg“ vorstellen, das im März erscheinen soll.

Und außerdem

Mark Fahnerts Buch „Lied des Zorns“ erscheint im April 2020. Der Polizist arbeitete mehrere Jahre als Ermittler, anschließend bei der Autobahnpolizei. Heute befasst er sich mit politisch und religiös motivierten Delikten. Am Dienstag, 21. April, ist er ab 19.30 Uhr zu Gast im Alten Ratssaal (12 Euro).

Frank Goosen kommt mit einer anrührenden, spannenden und sehr witzigen Liebeserklärung an die Beatles nach Menden. Andreas Wallentin: „Das wird ein sehr persönlicher Beatles-Abend.“ Termin: Dienstag, 3. März, 19.30 Uhr, im Theater Am Ziegelbrand (16 Euro).

„Gestatten, ich bin ein Arschloch“ lautet der Titel des Buches den Psychiaters Dr. Pablo Hagemeyer, der sich selbst als „netten Narzissten“ beschreibt und seinen Lesern erklärt „wie Sie Narzissten entlarven und ihnen Paroli bieten“. Termin: Freitag, 24. April, 19.30 Uhr, Alter Ratssaal (12 Euro).

Seit mehr als zehn Jahren kommt Pater Anselm Grün regelmäßig nach Menden. Sein nächster Besuch ist für Donnerstag, 4. Juni, in der St.-Vincenz-Kirche angekündigt. Karten: 14 Euro.

Rafik Schami kommt wieder nach Menden Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Auch Bestseller-Autor Rafik Schami kommt immer wieder gerne nach Menden. Das nächste Mal am Donnerstag, 23. April, auf die Wilhelmshöhe. Karten: 16 Euro. Mario Giordano stellt am Donnerstag, 7. Mai, sein Buch „Tante Poldi und der Gesang der Sirenen“ im Alten Ratssaal vor. Karten: (15 Euro). Gisa Pauly beendet am Montag, 8. Juni, den Autorenfrühling mit ihrem Sylt-Krimi „Zugvögel“ im Theater am Ziegelbrand. Karten: 14 Euro.

Karten für alle Veranstaltungen sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Daub, Unnaer Straße, erhältlich.