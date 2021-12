Fahrfehler eines Fröndenbergers: 18-Jährige schwer verletzt

Unna/Fröndenberg. Nach einem Fahrfehler eines 46-jährigen Fröndenbergers wird eine junge Frau schwer verletzt. Sie und ihre Beifahrerin müssen ins Krankenhaus.

Folgenschwerer Fehler im Straßenverkehr: Am Samstag, um 19.25 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fröndenberger mit seinem Pkw den Ostring in Unna, um nach links in die Morgenstraße einzubiegen.

+++ 20-jährige Mendenerin wird bei Unfall leicht verletzt +++

Beim Fahrstreifenwechsel auf die linke Fahrspur übersah der Mann den links neben ihm fahrenden Wagen einer 18-jährigen Bönenerin. Durch die Kollision prallte der Wagen der Fahrerin gegen einen Laternenmast.

Frauen werden in Krankenhäuser gebracht

Durch den Zusammenstoß wurde die 18-jährige Frau schwer- und ihre gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fröndenberger und sein 13-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 15.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden