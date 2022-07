Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen trauert um Heinz Küper

Lendringsen. Der ehemalige musikalische Leiter des Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Er legte 1962 den Grundstein.

Tief betroffen hat das Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen die traurige Nachricht zur Kenntnis genommen, dass der ehemaligermusikalische Leiter Heinz Küper am 20. Juli im Alter von 79 Jahren verstorben ist.

Heinz Küper legte 1962 mit weiteren jungen Männern den Grundstein für das Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen. Bereits 1963 erfolgte der erste große Auftritt auf dem Schützenfest in der Lürbke. Über mehr als vier Jahrzehnte leitete Heinz Küper mit großem Engagement und viel Herzblut das Fanfaren-Corps und bestimmte die Entwicklung des Vereins entscheidend mit. Aus dem anfänglichen Repertoire mit Marschmusik formte er im Laufe der Zeit einen Klangkörper, der mit Polkas, Seemannsliedern, südamerikanischen Klängen und aktuellen Hits zu einem weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Musikzug wurde.

Unter Heinz Küpers Regie wurden die erste LP und später die erste CD aufgenommen

Zum 25-jährigen Vereinsjubiläum wurde unter seiner Regie die erste LP, zum 40-jährigen dann die erste CD aufgenommen. Zu seinem unvergessenen Markenzeichen wurde seine weiße Jacke, in der er an der Spitze den roten Musikern stets voran marschierte. +++ Lesen Sie auch: Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen feiert seinen 50. Geburtstag +++

„Heinz Küpers Wirken für das Fanfaren-Corps wird uns auch weiterhin inspirieren, nicht nur auf diese Weise wird er immer inmitten unserer Gemeinschaft bleiben. Unser ganzes Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt seiner Familie und seinen Angehörigen“, heißt es im Nachruf des Vorstands des Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen im Namen aller Mitglieder.

Seelenamt und Beisetzung für Heinz Küper am 29. Juli in Lendringsen

Das Seelenamt für Heinz Küper ist am Freitag, 29. Juli, um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef Lendringsen. Anschließend, gegen 10 Uhr, erfolgt die Beisetzung auf dem Friedhof in Lendringsen.

